KAHVALTI
2 GÜN
4 çorba kaşığı lor peyniri
1 dilim ekmek
1 yumurta
3 GÜN
1 bardak laktozsuz süt
3 kaşık yulaf
2 kaşık meyveli müsli
2 GÜN (HAFTA SONU)
50 gr beyaz peynir
2 dilim çavdar ekmeği veya 1/2 simit
5 zeytin
1 yumurta
1 tabak dolusu salatalık domates
ÖĞLE
2 GÜN
5 köfte veya 1 biftek
Bol yeşillikli limonlu salata
2 GÜN
8 kaşık kinoa veya mercimek
Salata
3 GÜN
350 gr balık
Salata
ARA ÖĞÜN (16.00)
20 badem
1 porsiyon meyve (tercihen 10 adet çilek)
AKŞAM
İLK 5 GÜN
10 kaşık sebze
2 kaşık yoğurt
1 dilim ekmek
SON 2 GÜN
1 tabak ızgara sebze
4 kaşık yoğurt
1 dilim ekmek
*Öğle ile akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.