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Denge diyeti beslenme programı

Dengeli bir beslenme programıyla hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz mümkün.

KAHVALTI
2 GÜN
4 çorba kaşığı lor peyniri
1 dilim ekmek
1 yumurta

3 GÜN
1 bardak laktozsuz süt
3 kaşık yulaf
2 kaşık meyveli müsli

2 GÜN (HAFTA SONU)
50 gr beyaz peynir
2 dilim çavdar ekmeği veya 1/2 simit
5 zeytin
1 yumurta
1 tabak dolusu salatalık domates

ÖĞLE
2 GÜN
5 köfte veya 1 biftek
Bol yeşillikli limonlu salata

2 GÜN
8 kaşık kinoa veya mercimek
Salata

3 GÜN
350 gr balık
Salata

ARA ÖĞÜN (16.00)
20 badem
1 porsiyon meyve (tercihen 10 adet çilek)

AKŞAM
İLK 5 GÜN
10 kaşık sebze
2 kaşık yoğurt
1 dilim ekmek

SON 2 GÜN
1 tabak ızgara sebze
4 kaşık yoğurt
1 dilim ekmek

*Öğle ile akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.

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