Dengeli bir beslenme programıyla hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz mümkün.

KAHVALTI

2 GÜN

4 çorba kaşığı lor peyniri

1 dilim ekmek

1 yumurta



3 GÜN

1 bardak laktozsuz süt

3 kaşık yulaf

2 kaşık meyveli müsli



2 GÜN (HAFTA SONU)

50 gr beyaz peynir

2 dilim çavdar ekmeği veya 1/2 simit

5 zeytin

1 yumurta

1 tabak dolusu salatalık domates



ÖĞLE

2 GÜN

5 köfte veya 1 biftek

Bol yeşillikli limonlu salata



2 GÜN

8 kaşık kinoa veya mercimek

Salata



3 GÜN

350 gr balık

Salata



ARA ÖĞÜN (16.00)

20 badem

1 porsiyon meyve (tercihen 10 adet çilek)



AKŞAM

İLK 5 GÜN

10 kaşık sebze

2 kaşık yoğurt

1 dilim ekmek



SON 2 GÜN

1 tabak ızgara sebze

4 kaşık yoğurt

1 dilim ekmek



*Öğle ile akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.