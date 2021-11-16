17 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 17 Kasım 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Kasım çarşamba günlük burç yorumları...

17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Mars, Uranüs ile negatif etkileşimde. Planlamadığınız, ani harcamalar yapmanız gerekebilir. Bazı fırsatları değerlendirme konusunda aceleci olmayın, risk almayın.

BOĞA BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Ay tutulmasının etkisine girmeye başladınız ve hayatınızla ilgili yeni kararların eşiğindesiniz. Sonlanması gereken, geride bırakma vakti gelen konular gündeminize geliyor.

Ay tutulmasından bilinçaltı düzeyde etki alacaksınız, bugünden itibaren bunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu unutmayın; bol bol spiritüel çalışmalar yapmanızı öneririm.

Sosyal çevrenizle olan iletişiminizde dikkatli olmanız gereken bir gün. Duygusal tepkiler verebilirsiniz, kontrollü olun ve ilişkileri zorlamayın. İletişim kurarken alınganlık yapmayın.

İşinizi değiştirmeyi ya da mevcut işinizde yenilikler yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak harekete geçerken dikkatli olun, iyi düşünülmemiş kararlar almayın. Farklı bakış açılarını da dikkate alın.

BAŞAK BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret ya da seyahat konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Beklenmedik fırsatlar karşısında harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı blokajların çıkabileceğini göz önüne alın.

Beklemediğiniz bir miras ya da unutulmuş bir vergi konusu aniden karşınıza çıkabilir. Sigorta ödemelerinizle ilgili aksaklıklar, fazladan ödeme yapmak zorunda kalabileceğiniz durumlar oluşabilir.

İlişkinizde aniden çıkabilecek gerilimlere karşı dikkatli olun. Öfke patlamaları ilişkinize zarar verebilir, soğukkanlı kalmaya çalışın. İlişkiniz yoksa beklemediğiniz bir anda biriyle tanışabilirsiniz ancak hızlı ilerlememelisiniz.

Rutin işlerinizle ilgileneceğiniz yoğun bir gün yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz işler de karşınıza çıkabilir ve bu ekstra yük karşısında gergin hissedebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olun, ani hareketler yapmayın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktanızda ilişkiniz var. Aniden çıkabilecek gerilimlere karşı dikkatli olun. Öfkeli çıkışlar ilişkinize zarar verebilir. “Ben” yerine “biz” dilini kullanın. İlişkiniz yoksa bugünün gergin enerjisini spor yaparak atmayı deneyin.

KOVA BURCU 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim var. Aile içinde tartışmalar çıkabilir. Aile büyükleriyle ilgili bazı konular aniden gündeme gelerek sizi aksiyon almak zorunda bırabilir. Mümkün olduğunca temkinli adımlar atın.

Yakın çevrenizdeki kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Gereksiz tartışmalara girmeyin. Gökyüzünün gergin enerjisinden zarar görmemek için enerjinizi sanatsal veya yaratıcı faaliyetlerde kullanın.

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