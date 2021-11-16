17 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ortasında astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? 17 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 17 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 17 Kasım 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Kasım çarşamba günlük burç yorumları...
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17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Mars, Uranüs ile negatif etkileşimde. Planlamadığınız, ani harcamalar yapmanız gerekebilir. Bazı fırsatları değerlendirme konusunda aceleci olmayın, risk almayın.
BOĞA BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Ay tutulmasının etkisine girmeye başladınız ve hayatınızla ilgili yeni kararların eşiğindesiniz. Sonlanması gereken, geride bırakma vakti gelen konular gündeminize geliyor.
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İKİZLER BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay tutulmasından bilinçaltı düzeyde etki alacaksınız, bugünden itibaren bunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu unutmayın; bol bol spiritüel çalışmalar yapmanızı öneririm.
YENGEÇ BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle olan iletişiminizde dikkatli olmanız gereken bir gün. Duygusal tepkiler verebilirsiniz, kontrollü olun ve ilişkileri zorlamayın. İletişim kurarken alınganlık yapmayın.
ASLAN BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizi değiştirmeyi ya da mevcut işinizde yenilikler yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak harekete geçerken dikkatli olun, iyi düşünülmemiş kararlar almayın. Farklı bakış açılarını da dikkate alın.
BAŞAK BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, ticaret ya da seyahat konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Beklenmedik fırsatlar karşısında harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı blokajların çıkabileceğini göz önüne alın.
TERAZİ BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklemediğiniz bir miras ya da unutulmuş bir vergi konusu aniden karşınıza çıkabilir. Sigorta ödemelerinizle ilgili aksaklıklar, fazladan ödeme yapmak zorunda kalabileceğiniz durumlar oluşabilir.
AKREP BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde aniden çıkabilecek gerilimlere karşı dikkatli olun. Öfke patlamaları ilişkinize zarar verebilir, soğukkanlı kalmaya çalışın. İlişkiniz yoksa beklemediğiniz bir anda biriyle tanışabilirsiniz ancak hızlı ilerlememelisiniz.
YAY BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutin işlerinizle ilgileneceğiniz yoğun bir gün yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz işler de karşınıza çıkabilir ve bu ekstra yük karşısında gergin hissedebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olun, ani hareketler yapmayın.
OĞLAK BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Odak noktanızda ilişkiniz var. Aniden çıkabilecek gerilimlere karşı dikkatli olun. Öfkeli çıkışlar ilişkinize zarar verebilir. “Ben” yerine “biz” dilini kullanın. İlişkiniz yoksa bugünün gergin enerjisini spor yaparak atmayı deneyin.
KOVA BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Uranüs ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim var. Aile içinde tartışmalar çıkabilir. Aile büyükleriyle ilgili bazı konular aniden gündeme gelerek sizi aksiyon almak zorunda bırabilir. Mümkün olduğunca temkinli adımlar atın.
BALIK BURCU - 17 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Gereksiz tartışmalara girmeyin. Gökyüzünün gergin enerjisinden zarar görmemek için enerjinizi sanatsal veya yaratıcı faaliyetlerde kullanın.
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