Aşk, kariyer, sağlık: 21 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 21 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 21 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 21 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
21 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Ay’ın Akrep’te seyahati devam ederken, bugün gökyüzündeki sert açılarla birlikte haftaya biraz keyifsiz başlamış olabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz mümkün. Gerilimli ortamlardan uzak durun.
BOĞA BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Evlilik ya da ortaklık konularında sabrınız sınanıyor. Geride bırakamadığınız bazı konular bugün de sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama bunları tekrar gündeme getirmek ilişkileriniz açısından pek fayda sağlamayacak.
İKİZLER BURCU -21 HAZİRAN 2021
Günün sert etkilerini sağlık evinizde hissediyorsunuz. Bazı sıkıntılarınız psikolojik kaynaklı olabilir. Zihninizi rahatlatabilmek için meditasyon gibi çalışmalar yapmayı deneyin. İş yerinde gerginliklerden uzak olun.
YENGEÇ BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Güneş sizin burcunuza geçti. Kendinizi genel anlamda daha iyi hissedeceğiniz günler geliyor, ancak bugünlerde Ay’ın Akrep’teki seyahati bir su burcu olarak sizi biraz zorluyor. Her şeye alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
ASLAN BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Tam bir şeyleri yoluna koydum dediğiniz noktada gelen yeni sıkıntılar sabrınızı taşırıyor. Hepsinin üstesinden gelecek güçtesiniz, sadece bugünlerde biraz sakin kalın ve olayları beklemeye alın.
BAŞAK BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Hayatın her alanında bir düzen ararken bazen yakın çevrenize de müdahil oluyorsunuz. Bugünün sert açıları, özellikle kardeşleriniz ve yakın çevrenizle iletişim kurarken dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor.
TERAZİ BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir. Geçmişten gelen ya da unutmuş olduğunuz bir ödeme karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı yeniden yapılandırmaya çalışırken biraz zorlanabilirsiniz.
AKREP BURCU -21 HAZİRAN 2021
Tüm odağınız kendinizde. Hayatınızı bir düzene koymaya çalışıyorsunuz, değişim sürecindesiniz. Sezgilerinizi dinleyerek ilerlerseniz her şey kendi akışında yolunu kolaylıkla bulacak.
YAY BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Geçmişe takılı kalmayı sevmeseniz de bu aralar bazı sorgulamalar içindesiniz. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edip neleri değiştirebileceğinize odaklanmak sizi bu ruh halinden çıkaracak.
OĞLAK BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Bazı konularda kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerin samimiyetinden emin olmayabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakıp ne olacağını görmeyi bekleyebilirsiniz.
KOVA BURCU -21 HAZİRAN 2021
Haftaya başlarken kariyerinize odaklanmış durumdasınız. Bir yandan yapmanız gereken epeyce iş var, diğer yandan biraz bloke edilmiş hissediyorsunuz. İşleri önem sırasına koymayı ve kolayından başlamayı deneyin.
BALIK BURCU - 21 HAZİRAN 2021
Hayalleriniz gökyüzü tarafından destekleniyor, ancak henüz harekete geçme isteği ya da gücü bulamayabilirsiniz. Bir Balık olarak sadece hayal kurmak bile size kendinizi iyi hissettirir. Gücünüzü yakında toparlayacaksınız.
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