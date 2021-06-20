Aşk, kariyer, sağlık: 21 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 21 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



21 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 HAZİRAN 2021



Ay’ın Akrep’te seyahati devam ederken, bugün gökyüzündeki sert açılarla birlikte haftaya biraz keyifsiz başlamış olabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz mümkün. Gerilimli ortamlardan uzak durun.

BOĞA BURCU - 21 HAZİRAN 2021

Evlilik ya da ortaklık konularında sabrınız sınanıyor. Geride bırakamadığınız bazı konular bugün de sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama bunları tekrar gündeme getirmek ilişkileriniz açısından pek fayda sağlamayacak.

Günün sert etkilerini sağlık evinizde hissediyorsunuz. Bazı sıkıntılarınız psikolojik kaynaklı olabilir. Zihninizi rahatlatabilmek için meditasyon gibi çalışmalar yapmayı deneyin. İş yerinde gerginliklerden uzak olun.

Güneş sizin burcunuza geçti. Kendinizi genel anlamda daha iyi hissedeceğiniz günler geliyor, ancak bugünlerde Ay’ın Akrep’teki seyahati bir su burcu olarak sizi biraz zorluyor. Her şeye alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

Tam bir şeyleri yoluna koydum dediğiniz noktada gelen yeni sıkıntılar sabrınızı taşırıyor. Hepsinin üstesinden gelecek güçtesiniz, sadece bugünlerde biraz sakin kalın ve olayları beklemeye alın.

BAŞAK BURCU - 21 HAZİRAN 2021

Hayatın her alanında bir düzen ararken bazen yakın çevrenize de müdahil oluyorsunuz. Bugünün sert açıları, özellikle kardeşleriniz ve yakın çevrenizle iletişim kurarken dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor.

Beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir. Geçmişten gelen ya da unutmuş olduğunuz bir ödeme karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı yeniden yapılandırmaya çalışırken biraz zorlanabilirsiniz.

Tüm odağınız kendinizde. Hayatınızı bir düzene koymaya çalışıyorsunuz, değişim sürecindesiniz. Sezgilerinizi dinleyerek ilerlerseniz her şey kendi akışında yolunu kolaylıkla bulacak.

Geçmişe takılı kalmayı sevmeseniz de bu aralar bazı sorgulamalar içindesiniz. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edip neleri değiştirebileceğinize odaklanmak sizi bu ruh halinden çıkaracak.

Bazı konularda kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerin samimiyetinden emin olmayabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakıp ne olacağını görmeyi bekleyebilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyerinize odaklanmış durumdasınız. Bir yandan yapmanız gereken epeyce iş var, diğer yandan biraz bloke edilmiş hissediyorsunuz. İşleri önem sırasına koymayı ve kolayından başlamayı deneyin.

Hayalleriniz gökyüzü tarafından destekleniyor, ancak henüz harekete geçme isteği ya da gücü bulamayabilirsiniz. Bir Balık olarak sadece hayal kurmak bile size kendinizi iyi hissettirir. Gücünüzü yakında toparlayacaksınız.

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