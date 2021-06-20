Haftalık burç yorumları (21 Haziran-27 Haziran 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 21 Haziran 2021- 27 Haziran 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



21 HAZİRAN -27 HAZİRAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya biraz gergin başlıyorsunuz. Salı gününden itibaren Ay’ın Yay burcuna girmesiyle biraz daha iyimser olacak ve geleceğe dönük hedeflerinize odaklanacaksınız. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler ya da eğitim konuları gündeme gelebilir. İlişkiler açısından da olumlu etkiler var. Hafta ortasında hedefleriniz için harekete geçeceksiniz. Hafta sonuna doğru kariyer hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

Geçen hafta ikili ilişkilerde sizi zorlayan konular yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Yönetici gezegeniniz Venüs Aslan burcuna geçerek sizi destekliyor. Hafta ortalarında geleceğe dönük yeni hedefler belirlemeye istekli olacaksınız. Özellikle kariyerinizle ilgili adım atamadığınız konular varsa harekete geçme vakti geliyor. Yine de kendinizi güvende hissetmek önceliğiniz olduğundan emin olana kadar beklemek isteyebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde evlilik veya ortaklık konuları gündeminizde olabilir. Bu konularda atmayı düşündüğünüz adımlar varsa uygun zaman. Ancak herhangi bir imza atmadan önce Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Duygularınızla mantığınız arasında kalabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizle duygusal ihtiyaçlarınız çatışabilir. Olaylara çok boyutlu bakabildiğiniz için bu karışık dönemin de üstesinden geleceksiniz.

İkili ilişkilerle ilgili güzel açılar var. İş hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya istekli olabilirsiniz. Bugünlerde ihmal ettiğiniz bazı sağlık sorunlarınız varsa onlarla ilgili adım atın. Hafta sonuna doğru evlilik veya ortaklıkla ilgili konular gündeminize gelenilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşamanız işleri biraz zorlaştırabilir. Duygusal anlamda ikilemler yaşayabilirsiniz. Korkularınızı yenmeye çalışın.

Yakın ilişkiler şifalanıyor. İlgi alanlarınıza ve hobilerinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Hafta sonunda Venüs sizin burcunuza geçiyor ve sizi hem aşkta, hem de yaratıcılığınızda desteklemeye başlıyor. İstediğinizi elde etmek için çok daha tutkulu olabilir ve cazibenizle de dikkatleri kolayca üzerinize çekebilirsiniz. Egonuza yenik düşmeyin yeter. Bu arada ufak tefek sağlık sorunlarınızı da ihmal etmeyin.

Aile içinde birtakım tartışmalar söz konusu olabilir. Bazı konulara gereğinden fazla takılabilirsiniz. Mantığınızı devreye soktuğunuzda uygun bir çözüm bulacaksınız. Hafta sonunuzu dinlenmeye ayırmak size iyi gelebilir. Bu arada bazı sağlık sorunları da gündeme gelebilir, özellikle beslenme alışkanlıklarınızla ya da yaşadığınız gerilimle ilgili olarak sindirim sistemi problemleriniz tetiklenebilir.

Haftaya yakın ilişkilerinizle ilgili olarak keyifli başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs Aslan burcuna geçerek sizi destekliyor. Bazı kararsızlıklarınız söz konusu olabilir. Duygularınızla mantığınız arasında kalabilirsiniz. Hayallerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamaya başlayabilirsiniz. Hafta sonunda biraz daha netleşmiş olmanız mümkün. Ertelediğiniz bakım, estetik ya da güzellik konularıyla ilgilenmeye başlayabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parayla ilgili konular gündeminizde olabilir. Birtakım planlarınızı hayata geçirmekte istekli olabilirsiniz. Merkür’ün retro etkisi tam olarak geride kalmadan karar vermeyin. Duygusal ihtiyaçlarınızla hedeflerinizin birbiriyle çeliştiğini hissedebilirsiniz. İlişkilerde derinleşmeye ihtiyaç duyuyor ve bazen içgüdüsel davranabiliyorsunuz. Venüs Aslan’a geçerek tam da aradığınız tutkulu aşkı size getirebilir.

Hafta başlarında Ay sizin burcunuza geçiyor ve kendi plan ve projelerinize odaklanmanızı sağlıyor. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme gelebilir, bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Hafta sonu yakın çevrenizle sosyalleşmek isteyeceksiniz. Kardeşlerinizle bir araya gelebilir ve bazı organizasyonlar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerde ise biraz sert rüzgarlar esebilir. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın.

Haftanın ilk günleri hem ilişkiler açısından güzel etkilere sahip, hem de bazı konularda harekete geçmek için ideal. Ancak iç dünyanızda çözümlemeye çalıştığınız bazı meselelere takılıp kalmanız da mümkün. Hafta sonuna doğru Ay sizin burcunuza geçerek sizi bu karamsar ruh halinden çekip alacak. Yapılandırmaya çalıştığınız plan ve projelerinize odaklanabilir, yüksek bir motivasyonla dolabilirsiniz.

Sosyal ortamlar ve arkadaş gruplarında olmak isteyeceksiniz. İlerleyen günlerde bilinçaltınıza attığınız konular sizi huzursuz etmeye başlayabilir. Geçmişle ilgili bir hesaplaşma içine girmeniz mümkün. Duygusal beklentilerinizle mantığınız arasında kalabilirsiniz. Hafta sonunda Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber içsel motivasyonunuz yükselecek. Hedeflerinize yönelik olarak çalışmak isteyebilirsiniz.

Ay bu hafta mesleğiniz ve kariyerinizle ilgili olarak sizi destekliyor. Daha iyimser bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yönetici gezegeniniz Neptün retroya geçtiğinde hayallerinizle gerçekler arasında kalabilir ve içsel bir sorgulama içine girebilirsiniz. Hayal dünyanız ne kadar zengin olsa da, yolunuzda ilerleyebilmeniz için hayat artık bazı gerçekleri görmenizi istiyor sizden.

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