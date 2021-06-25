Aşk, kariyer, sağlık: 26 Haziran'da burçları neler bekliyor?
26 Haziran 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 26 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 26 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 26 Haziran 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
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26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir haftanın ardından bugün biraz dinlenmeyi ve arkadaşlarınızla sosyalleşmeyi hak ettiniz. Öğleden sonra işleri bir kenara bırakıp sosyal çevrenizle keyifli ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz.
BOĞA BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde bir yurt dışı seyahat gündeminize gelmiş olabilir. Ancak önümüzdeki günlerde mesleki konular ön plana geçebilir ve öncelikle işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.
İKİZLER BURCU -26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonunu seyahat planlarıyla geçirmeniz mümkün. Önümüzdeki dönem için yüksek öğrenim alanında bazı kararlar almanız da söz konusu olabilir. Odağınızda gelecek planlarınız olacak
YENGEÇ BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta gibi konularla alakalı bazı sorunlar gündeme gelebilir ve bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yapmanız gereken ödemelerle ilgili olarak başkalarından destek alabilirsiniz.
ASLAN BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonu boyunca odağınız evliliğiniz olabilir ve eşinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak öğleden sonra Ay’ın Venüs’le yapacağı olumsuz açı nedeniyle tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor.
BAŞAK BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yorucu bir çalışma haftasının ardından artık dinlenmeye vakit ayırmalı ve işleri bir kenara bırakmalısınız. Çok fazla çalışmak sağlığınıza iyi gelmiyor. Ev içi bazı düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonradan itibaren ikili ilişkilerinize odaklanıyorsunuz. Ancak Ay ile yöneticiniz Venüs arasındaki olumsuz etkileşim dikkatli olmanız yönünde sizi uyarıyor. Empati yeteneğinizi kullanın.
AKREP BURCU -26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta sonu ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz ve bu esnada bazı ailevi meseleler gündeme gelebilir. Gizlenmiş olan bazı sırlar ifşa olabilir, konuşulmamış konular konuşulabilir.
YAY BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz ve yakın ilişkide olduğunuz kişilerle sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ancak Ay ve Venüs’ün olumsuz etkileşimi bazı tatsız durumlar yaratabilir. Kısa seyahatler de gündeminizde.
OĞLAK BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonu alışveriş yapmanız ve para harcamanız gerekebilir. Kazandığınız paranın bir kısmını da birikim ve yatırımlarınıza ayırmak isteyebilirsiniz. Geleceği de hesap ederek hareket ediyorsunuz.
KOVA BURCU -26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiyor ve son günlerde yaşadığınız iç hesaplaşmalar geride kalıyor. Artık bazı konularda netleşmiş olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Aklınızda yeni fikirler var.
BALIK BURCU - 26 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunayın etkilerini bir süre daha üzerinizde taşıyabilirsiniz. İç dünyanıza odaklandığınız bugünlerde kendinizle kalmak size iyi gelebilir. Hafta sonunu sanatla ilgilenerek değerlendirmek sizi daha iyi hissettirebilir.
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