Aşk, kariyer, sağlık: 27 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 27 Ağustos 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Ağustos cuma günlük burç yorumları...



27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Parasal konular gündeminize geliyor. İyi düşünülmüş kararlarınızla ilgili rahat bir akış söz konusu olabilir. Fazla irdelediğiniz ve emin olamadığınız konuları ise şimdilik ertelemenizde fayda var.

BOĞA BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine başlıyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca kişisel hayat planlarınız, hedefleriniz ve gerçekleştirmek istediğiniz konular sizin için ön planda olacak.

Sosyal ortamlardan biraz çekilmek isteyebileceğiniz günlerdesiniz. Kendinizle kalmak ve zihninizi temizlemek isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar, özellikle meditasyon için çok uygun zamanlar.

Arkadaş çevrenizle ya da sosyal ortamlara katılıp keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ya da siz davet edebilirsiniz. Özellikle yemekli davetler ya da organizasyonlar için çok uygun bir gün.

Kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Yöneticiniz Güneş’in desteği altındasınız. İyi düşünülmüş kararlar konusunda önünüz açık. Detaycı olmak yerine bütünü görmeye çalışın.

BAŞAK BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizden uzaklaşmak isteyebilir, uzak bir yere seyahat planlayabilirsiniz. Eğer gidemiyorsanız biraz ortam değiştirmek de iyi gelecektir. Yurt dışı bağlantılı bir iş gündeminize gelebilir.

Miras, vergi, sigorta gibi konular gündeme gelebilir, kriz yaratacak bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Kararsız kaldığınız ya da çok seçenekli olan konularda bir seçim yapmak için biraz bekleyin.

Evlilik ya da ilişki konuları gündeminize geliyor. Bazı konuları fazla irdeliyor ya da kendi açınızdan bakıyor olabilirsiniz. Öfke kontrolüne dikkat edin. Fazla eleştirel olmadan iletişim kurmayı denemelisiniz.

Günlük görev ve sorumluluklarınızla ilgilenmek zorunda olduğunuz uzun bir iş günü sizi bekliyor olabilir. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin, özellikle sindirim problemleri söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler ve aşk gündeme geliyor. Bazı gerginlikler, karşılıklı güç savaşları söz konusu olabilir. İlişkinizi geleceğe taşımak istiyorsanız biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu fark edebilirsiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren durumlar ya da ev-arsa alım-satım gibi konular söz konusu olabilir.Taşınmayı düşünebilirsiniz. Kesin bir karara varmadan önce biraz daha koşulları incelemenizde fayda var.

Eğitim, iletişim, kısa bir seyahat gibi konular gündeminize gelebilir. Fazla detaycı olabilirsiniz. Emin olmadığınız konularda biraz daha koşulların iyileşmesini beklemeyi deneyebilirsiniz.

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