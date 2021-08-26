Aşk, kariyer, sağlık: 27 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
27 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 27 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 27 Ağustos 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Ağustos cuma günlük burç yorumları...
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27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize geliyor. İyi düşünülmüş kararlarınızla ilgili rahat bir akış söz konusu olabilir. Fazla irdelediğiniz ve emin olamadığınız konuları ise şimdilik ertelemenizde fayda var.
BOĞA BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine başlıyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca kişisel hayat planlarınız, hedefleriniz ve gerçekleştirmek istediğiniz konular sizin için ön planda olacak.
İKİZLER BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlardan biraz çekilmek isteyebileceğiniz günlerdesiniz. Kendinizle kalmak ve zihninizi temizlemek isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar, özellikle meditasyon için çok uygun zamanlar.
YENGEÇ BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş çevrenizle ya da sosyal ortamlara katılıp keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ya da siz davet edebilirsiniz. Özellikle yemekli davetler ya da organizasyonlar için çok uygun bir gün.
ASLAN BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Yöneticiniz Güneş’in desteği altındasınız. İyi düşünülmüş kararlar konusunda önünüz açık. Detaycı olmak yerine bütünü görmeye çalışın.
BAŞAK BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminizden uzaklaşmak isteyebilir, uzak bir yere seyahat planlayabilirsiniz. Eğer gidemiyorsanız biraz ortam değiştirmek de iyi gelecektir. Yurt dışı bağlantılı bir iş gündeminize gelebilir.
TERAZİ BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta gibi konular gündeme gelebilir, kriz yaratacak bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Kararsız kaldığınız ya da çok seçenekli olan konularda bir seçim yapmak için biraz bekleyin.
AKREP BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik ya da ilişki konuları gündeminize geliyor. Bazı konuları fazla irdeliyor ya da kendi açınızdan bakıyor olabilirsiniz. Öfke kontrolüne dikkat edin. Fazla eleştirel olmadan iletişim kurmayı denemelisiniz.
YAY BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük görev ve sorumluluklarınızla ilgilenmek zorunda olduğunuz uzun bir iş günü sizi bekliyor olabilir. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin, özellikle sindirim problemleri söz konusu olabilir.
OĞLAK BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkiler ve aşk gündeme geliyor. Bazı gerginlikler, karşılıklı güç savaşları söz konusu olabilir. İlişkinizi geleceğe taşımak istiyorsanız biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu fark edebilirsiniz.
KOVA BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizi ilgilendiren durumlar ya da ev-arsa alım-satım gibi konular söz konusu olabilir.Taşınmayı düşünebilirsiniz. Kesin bir karara varmadan önce biraz daha koşulları incelemenizde fayda var.
BALIK BURCU - 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitim, iletişim, kısa bir seyahat gibi konular gündeminize gelebilir. Fazla detaycı olabilirsiniz. Emin olmadığınız konularda biraz daha koşulların iyileşmesini beklemeyi deneyebilirsiniz.
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