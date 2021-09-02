Aşk, kariyer, sağlık: 3 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 3 Eylül 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Eylül cuma günlük burç yorumları...



3 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 3 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ev alım-satım, taşınma gibi konularda karar almak için uygun bir gündesiniz. Aradığınız koşullar ortaya çıkabilir. Yöneticiniz Mars’ın da desteği altındasınız. Akşam saatlerinden itibaren gündeme aşk geliyor.

BOĞA BURCU - 3 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlgi alanınızla ya da mesleğinizle ilgili bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Uygun koşullar altında kayıt yaptırabilir ya da başlayabilirsiniz. Ancak öncesinde araştırmanızı iyi yaptığınızdan emin olun.

Bugün yöneticiniz Merkür ile Ay Düğümleri arasında olumlu açı var. Parasal konularda bazı kararlar almak, alım-satım konularında girişimlerde bulunmak ya da sözleşme yapmak için uygun bir gün.

Ay akşam saatlerine kadar sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Merkür ile Ay Düğümleri arasındaki olumlu açıdan yararlanarak birkaç gündür odaklandığınız yeni hedeflerle ilgili nihai kararı alabilirsiniz.

Ay akşam saatlerinde sizin burcunuza geçiyor. Hafta sonu boyunca kişisel plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Bugün kendi içinize dönüp hayattan ne istediğinizi kendinize sormanız iyi olabilir.

BAŞAK BURCU - 3 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Merkür ile Ay Düğümleri arasında olumlu açı var. Katılacağınız sosyal ortamlarda yeni kişilerle tanışabilir, bağlantılar kurabilirsiniz. Bu kişiler size bazı iş fırsatları getirebilir.

Kariyerinizle bağlantılı konularda yeni kararlar almanız ya da sözleşme imzalamanız için uygun bir gündesiniz. Karşınıza çıkacak teklifleri değerlendirebilirsiniz, yeni fırsatlara açık olun.

Yurt dışı bağlantılı bir iş için sözleşme yapabilir ya da girişimde bulunabilirsiniz. Bu da kariyerinizi sağlamlaştıracak fırsatlar getirebilir. Ancak koşulları iyi araştırdığınızdan emin olun.

Hukuksal konularda ya da resmi işlerle bağlantılı olarak kararlar almanız için uygun bir gündesiniz. Uzun süredir beklettiğiniz bir sözleşmeyi uygun koşullarla yapabilir, imza atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak partnerinizle ortak bir karar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde hukuksal konular gündeme gelebilir, resmi işlerle ilgili rahat bir akışta olabilirsiniz.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken, günlük iş akışınızı kolaylaştıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili almanız gereken bir tedavi planına başlamak için de uygun bir gün.

Gündeminizde aşk ve ikili ilişkilerin olduğu bugün ilişkinizle ilgili bir karar vermeniz gerekebilir. Sizin için en iyisi olacak şekilde bir adım atabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün’ün de desteği altındasınız.

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