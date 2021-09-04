Aşk, kariyer, sağlık: 5 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 5 Eylül 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Eylül pazar günlük burç yorumları...



5 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 5 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlişkinizle ilgili geleceğe dönük bir karar alabilirsiniz. Flört aşamasındaki birliktelikler ciddileşebilir. Ancak bu konuda yeterince düşündüğünüzden emin olun, ani bir karar almayın.

BOĞA BURCU - 5 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev alım-satım, taşınma ya da evinizi yeniden dekore etme gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Aile içindeki bazı problemler iyi bir iletişimle çözülebilir. Yöneticiniz Venüs’ün desteği altındasınız.

Yöneticiniz Merkür bugün Satürn’le olumlu etkileşim yapıyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde bağlar güçlenebilir. Dargınlıklar sona erebilir, sağlıklı bir iletişimle sorunlar çözülebilir. Kısa bir seyahat kararı alabilirsiniz.

Parasal konularla ilgili olarak bugün gerçekçi bir bakış açısıyla doğru kararlar alabilirsiniz, bunlar uzun vadede elinizi güçlendirebilir. Ancak bir mentor ya da danışmandan fikir almanızda da yarar var.

Ay sizin burcunuzda seyahatine devam ederken geleceğe dönük hedeflerinizle ilgili gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirme yapıp, planlarınızı şekillendirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 5 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Satürn’le olumlu etkileşim yapıyor. Hayatınızla ilgili olarak şu anki gerçeklerinize bakıp nasıl ilerleyeceğinize karar verebilirsiniz. Kendinizi destekleniyor hissediyorsunuz.

Sosyal gruplarla bir araya gelebilir ya da bir etkinlik planlayabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilir, geleceğe dönük işinize yarayacak bağlantılar kurabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

Kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecekten beklentilerinizi düşündüğünüzde şu anki koşullarınıza daha gerçekçi bir açıdan bakabilir ve bir değişim yapma zamanının geldiğini fark edebilirsiniz.

Hukuksal konular ya da resmi işlerle bağlantılı olarak önümüzdeki hafta uygulamaya geçmek üzere kararlar alabilirsiniz. Ancak yeni başlangıçlar yapmak için ayın 7’sindeki Yeniay’ı bekleyin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular, miras konuları gündeminize gelebilir. Uzun vadeli sonuçlarla ilgili olarak yöneticiniz Satürn, Merkür’le olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Krizleri kolaylıkla yönetebilirsiniz.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Satürn, Merkür’le olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak geleceğe dönük ortak bir karara varabilirsiniz. Sağlam adımlar atabilirsiniz.

Bu hafta sonu çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken, iş akışınızı kolaylaştıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Bunlar geleceğe dönük olarak sizi rahatlatabilir.

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