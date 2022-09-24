Bu burçlara dikkat! En toksik 6 burç!

Hiç sizi küçümseyen veya sizden faydalanan biriyle zaman geçirdiniz mi? Eğer öyleyse, toksik bir insanla uğraşıyor olma ihtimaliniz var. Benmerkezcilik, manipülasyon, olumsuzluk ve patronluk, toksik insanların ayırt edici özelliklerinden sadece birkaçıdır. Ve davranışlarıyla etraflarındakileri önemsiz hissettirme eğilimindedirler. Herkesin bu tarz anları olabilir ancak bu burçların düzenli olarak kötü davranma eğilimi vardır. Peki en toksik burçlar hangiler? İşte en az toksik burçtan en çok toksik olan burçları sıraladık...

Akrepler bazen yargılayıcı ve soğuk olmak gibi kötü bir üne sahiptir. Saldırganlık gezegeni Mars tarafından yönetilen bu su burcu, toksik olmaktan korkmuyor. Bazen şikayet edebilir, moral bozabilir ve alaycı tavırlarıyla başkalarını aşağılayabilirler. Onları bir tartışmaya sokmak için başka bir kişinin planlarında veya fikirlerinde kusurlar arayabilirler. Bu yüzden akrepler toksik özelliğe sahip bir burçtur.

Kova, burçları asi olarak bilinir, bu da birilerinin sinirlendirmekten çekinmedikleri içindir. Uranüs tarafında yönetilen Kova, etrafındaki insanları etkilemekten endişe etmez. Başkaları hakkında konuşmayı, insanları güç durumda bırakmayı ve kavgacı olmayı severler. Kova, zeki olarak bilinir ve sizin de bunu bildiğinizden emin olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

Yengeçler hassas ve duygusal kişilikleriyle tanınırlar. Ancak, yüzeyin altında sakladıkları daha karanlık bir tarafları da vardır. Diğer burçlar sorunlarıyla doğrudan yüzleşirken, Yengeçler kendilerini karamsar, öfkeli ve pasif agresif davranışlarla ifade etme eğilimindedir.

Azimli ve pratik olarak bilinen Oğlaklar, en çalışkan burçlardan biridir. Bununla birlikte, Oğlaklar, işler yolunda gitmediğinde eşit derecede inatçı ve duygusal olarak soğuktur. Bu burçtakiler, rakiplerini önemsiz hissettirmek her şeyi yapar. Acımasız olabilirler ve eğer zorlandıklarını hissederlerse sözleriyle sizi alt ederler. Bu nedenle, eğer yanlış bir şey yapıyorsanız, Oğlaklar size bunu belli edecektir.

Cesur, küstah ve şamatacı, Koç'un yanındayken eğlence de onunladır. Bununla birlikte, bu burç, rekabeti algılarsa, onun eğlenceli tarafı yok olabilir. Koç, yaptıkları her şeyde en iyi olmaktan gurur duyar. Mars tarafından yönetilen bu alıngan ateş burcu, sert sözlerle hazır cevap olabilir, ancak kabahat için özür dilemekte yavaştır. Arkadaşlarından, sevgililerinden ve aile üyelerinden sonsuz bir hayranlık beklerler. Bu, hakimiyetlerini sergilemek için övünmeye yabancı olmadıkları anlamına gelir. Hangi durumda olurlarsa olsunlar, Koç tüm gözlerin üzerlerinde olmasını ister. Ve bir gruptaki konumları hakkında kendilerini güvensiz hissederlerse, güç dengesini kendi lehlerine çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Yay, çok sayıda kişiliğe ve çekiciliğe sahip olsa da, herkesin bildiği gibi bazen zor arkadaşlardır. Kimi zaman kıskanç olabilirler. İlgi odağı olmayı severler. Bu nedenle, ister en son seyahatleriyle ilgili ya da daha popüler arkadaşlarıyla ilgili hikayeleriyle olsun Yay burcunun etraflarındakilerden ne kadar daha ilginç, yetenekli ve havalı olduğunu kanıtlamaya ihtiyacı vardır.



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