Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan ile kış kilolarına veda zamanı!
Yaz gelmeden kışın aldığınız fazla kilolarınızla vedalaşmak istemez misiniz? Peki nasıl zayıflayacaksınız? Size özel olarak hazırlanmış beslenme programını uygulayarak ve sağlıklı beslenme eğitimleriyle neyi, nasıl, ne zaman yemeniz gerektiğini öğrenerek... Sağlıklı beslenme programı kişinin yaşına, cinsiyetine, beden kitle indeksine, bazal metabolizma hızına, fiziksel aktivite düzeyine ve en önemlisi kişiye özel olarak hazırlanmalı. Size özel sağlıklı beslenme programını uygulayarak, sağlıklı beslenme eğitimleri alarak ve hareket düzeyinizi artırarak dengeli, sağlıklı, ve kalıcı kilo vermeye yaz öncesi başlayabilirsiniz.
Diyet listesinin ana tarifleri
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN KARABİBERLİ TAZE DOMATES SUYU
Taze sıkılmış 1 bardak domates suyuna 1/4 çay kaşığı karabiber ekleyin; bu mucizevi içeceği öğün önceleri tüketebilirsiniz.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN NANELİ KABAK ÇORBASI
3-4 kabak, 1/2 demet maydanoz, 1 kuru soğan, 2 domates, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kuru naneyi 6-8 bardak suda haşladıktan sonra blender’dan geçirin. İsteğe göre 1 tatlı kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz.
1. GÜN SABAH
• 1 adet kepekli tost (yağsız)
• Domates, tere ARA ÖĞÜN
• 1 bardak karabiberli taze domates suyu
• 10 adet fındık ÖĞLE
• 1 dilim ekmek
• Izgara tavuklu salata
• 1 bardak naneli ayran ARA ÖĞÜN
• 1 bardak limonlu yeşil çay
• 15 adet dut kurusu AKŞAM
• 1 dilim kepekli ekmek
• Haşlanmış brokoli, karnabahar salatası
• 1 kase yoğurt ARA ÖĞÜN
• 1 bardak melisa çayı
• Meyve salatası (1/2 adet elma, 1 adet kivi, 1 adet mandalina) 2. GÜN SABAH
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates
• Dereotu
• 5 adet zeytin ARA ÖĞÜN
• 1 adet portakal
• 1 kase yoğurt ÖĞLE
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara köfte
• Salata
• 1 kase cacık
ARA öğün
• 1 bardak karabiberli taze domates suyu
• 10 adet badem AKŞAM
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Zeytinyağlı enginar salatası
• 1 kase yoğurt ARA ÖĞÜN
• 1 bardak ayvalı ıhlamur
• 1 adet elma 3. GÜN
SABAH
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim dil peyniri
• 1 dilim beyaz peynir
• Salatalık, maydanoz ARA ÖĞÜN
• 1 bardak karabiberli taze domates suyu
• 4 adet ceviz ÖĞLE
• 1 kase metabolizmayı hızlandıran naneli kabak çorbası
• Salata
• 1-2 adet grisini
• 1 kase yoğurt ARA ÖĞÜN
• 1 bardak ayran
• 5 adet badem AKŞAM
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli ARA ÖĞÜN
• 1 adet portakal
• 1 adet elma