Kışın alınan kilolara veda

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan ile kış kilolarına veda zamanı!

Yaz gelmeden kışın aldığınız fazla kilolarınızla vedalaşmak istemez misiniz? Peki nasıl zayıflayacaksınız? Size özel olarak hazırlanmış beslenme programını uygulayarak ve sağlıklı beslenme eğitimleriyle neyi, nasıl, ne zaman yemeniz gerektiğini öğrenerek... Sağlıklı beslenme programı kişinin yaşına, cinsiyetine, beden kitle indeksine, bazal metabolizma hızına, fiziksel aktivite düzeyine ve en önemlisi kişiye özel olarak hazırlanmalı. Size özel sağlıklı beslenme programını uygulayarak, sağlıklı beslenme eğitimleri alarak ve hareket düzeyinizi artırarak dengeli, sağlıklı, ve kalıcı kilo vermeye yaz öncesi başlayabilirsiniz.



Diyet listesinin ana tarifleri



METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN KARABİBERLİ TAZE DOMATES SUYU

Taze sıkılmış 1 bardak domates suyuna 1/4 çay kaşığı karabiber ekleyin; bu mucizevi içeceği öğün önceleri tüketebilirsiniz.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN NANELİ KABAK ÇORBASI

3-4 kabak, 1/2 demet maydanoz, 1 kuru soğan, 2 domates, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kuru naneyi 6-8 bardak suda haşladıktan sonra blender’dan geçirin. İsteğe göre 1 tatlı kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz.



1. GÜN

SABAH

• 1 adet kepekli tost (yağsız)

• Domates, tere

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak karabiberli taze domates suyu

• 10 adet fındık

ÖĞLE

• 1 dilim ekmek

• Izgara tavuklu salata

• 1 bardak naneli ayran

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak limonlu yeşil çay

• 15 adet dut kurusu

AKŞAM

• 1 dilim kepekli ekmek

• Haşlanmış brokoli, karnabahar salatası

• 1 kase yoğurt

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak melisa çayı

• Meyve salatası (1/2 adet elma, 1 adet kivi, 1 adet mandalina)

2. GÜN

SABAH

• 2 dilim tam tahıllı ekmek

• 1 haşlanmış yumurta

• Domates

• Dereotu

• 5 adet zeytin

ARA ÖĞÜN

• 1 adet portakal

• 1 kase yoğurt

ÖĞLE

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• Izgara köfte

• Salata

• 1 kase cacık

ARA öğün

• 1 bardak karabiberli taze domates suyu

• 10 adet badem

AKŞAM

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• Zeytinyağlı enginar salatası

• 1 kase yoğurt

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak ayvalı ıhlamur

• 1 adet elma

3. GÜN

SABAH

• 2 dilim tam tahıllı ekmek

• 1 dilim dil peyniri

• 1 dilim beyaz peynir

• Salatalık, maydanoz

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak karabiberli taze domates suyu

• 4 adet ceviz

ÖĞLE

• 1 kase metabolizmayı hızlandıran naneli kabak çorbası

• Salata

• 1-2 adet grisini

• 1 kase yoğurt

ARA ÖĞÜN

• 1 bardak ayran

• 5 adet badem

AKŞAM

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• Izgara balık

• Salata

• Haşlanmış brokoli

ARA ÖĞÜN

• 1 adet portakal

• 1 adet elma

