Sayarak zayıflayın!

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya "Sayarak zayıfla" yöntemini nasıl uygulayacağınızı anlatıyor.

Bugün tıbbi olarak insan vücudunun ihtiyacı olan temel besin maddeleri; karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Bu besinler düzenli ve dengeli bir şekilde alınmazsa vücutta geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir. Kansızlık, saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, sinirlilik ve hatta çok katı yapılan diyetlerde kalpte ritim problemleri ortaya çıkıp ani kalp durmalarına neden olabilir. Dolayısıyla bu tür diyetler sağlığa son derece zararlı.



Ben kilo probleminin çözümü için tüm besin gruplarının dahil olduğu ‘Sayarak Zayıfla’ yöntemini geliştirdim. Bu yöntemi uygulamak çok kolay. ‘Sayarak Zayıfla’ yönteminde; pizzadan lahmacununa birçok yiyecek belli sınırlar içerisinde tüketilebiliyor. Kişinin her besin grubundan alması gereken limit belirleniyor. Bu limite göre gün içerisinde günlük alması gereken tahılı, eti, sütü ve meyveyi işaret eden bir formül oluşturuluyor. Örneğin bu formül 5333 olsun: 5333 formülünün birinci sayısı günlük alınması gereken tahılı, ikinci sayısı eti, üçüncü sayısı sütü ve dördüncü sayısı da meyveyi işaret ediyor. Yani örneğin 5333 formülü uygulanmak istendiğinde o gün içinde 5 tane tahıl grubundan, 3 tane et grubundan, 3 tane süt grubundan ve 3 tane meyve grubundan yiyecek yenilebiliyor. Amaç, günlük mönüleri özgürce, istenildiği şekilde planlayarak ve hiçbir diyet reçetesi olmadan yemeye fırsat tanımak. Bu yöntem ile beslendiğinizde gözünüz hiçbir yemekte kalmıyor. Hem yiyorsunuz hem zayıflıyorsunuz.



