Aşk, kariyer, sağlık: 10 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
10 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 10 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 10 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 10 Ağustos 2021 Salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş temponuz olabilir. Bugün yöneticiniz Mars ile Ay Düğümleri arasında olumsuz açı var. İş yerinizde aklınıza gelmeyen ihtimaller gerçek olabilir. Karşılaştığınız bazı kişilerle gerilim yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiler açısından zorlayıcı bir gün, yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında olumsuz açı var. Aşkta hayal kırıklıkları, beklentilerin karşılanmaması söz konusu olabilir. Sizi rahatsız eden durumlara bakmanız gerekebilir.
İKİZLER BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi ilişkileriniz açısından gerilimli olabilecek bir gün. Karşılıklı beklentileriniz uyuşmadığında tartışmalar çıkabilir. Biraz mesafe koymanız ve sorunları konuşmayı ertelemeniz iyi olabilir.
YENGEÇ BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili olumsuz gelişmeler olabilir. Mars’ın Ay Düğümleri ile olumsuz açısı arkadaşlıklarınızı sorguladığınız bir sürece işaret edebilir. Ancak duygularınızla hareket etmekten uzak durun.
ASLAN BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali durumunuzla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Harcamalarınızı yaparken temkinli olmanız iyi olabilir. Yatırım ya da borsa konularında da dikkatli adımlar atmanızda fayda var.
BAŞAK BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Kişisel hedeflerinizle, plan ve projelerinizle ilgili olarak bazı kararsızlıklarınız oluşabilir. Çevrenizdeki kişilerin etkisi altında kalmamaya dikkat edin.
TERAZİ BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karamsar bir ruh haliyle güne başlayabilirsiniz ve içinizden bir şey yapmak gelmeyebilir. Yöneticiniz Venüs’ün Neptün ile olumsuz etkileşimi sizi ilişkiler konusunda uyarıyor. Hayal kırıklıklarıyla yüzleşebilirsiniz.
AKREP BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Bazı durumlar güvensizliklerinizi tetikleyebilir. Ancak haklı olabilirsiniz, sezgi gücünüzü kullanmanızın tam sırası.
YAY BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminizde kariyeriniz var. Sizin dışınızdaki bazı gelişmeler çabalarınızı bloke edebilir. Karşınıza çıkan kişilere dikkat edin. İyimserliği bir kenara bırakıp bugün realist olmanızda yarar var.
OĞLAK BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gökyüzünün gerilimli enerjisi karamsar bir ruh haline girmenize neden olabilir ve gündemden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı işlerinizde aksaklıklar yaşanabilir.
KOVA BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişim dönüşüm konularına odaklandığınız bir dönemdesiniz. Yöneticiniz Uranüs sizi destekliyor, farkındalıklarınız artıyor. Ancak gizli düşmanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
BALIK BURCU - 10 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Neptün ile Venüs’ün gerilimli açısı ilişkinize dikkat çekiyor. Hayal kırıklığına uğradığınız konularla ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Havada aldatılma enerjisi de var, dikkatli olun.
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