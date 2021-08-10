Aşk, kariyer, sağlık: 11 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 11 Ağustos 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



11 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 11 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Günlük rutin görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi biraz gergin hissetmeniz mümkün. İş ortamınızda tartışmalardan uzak durmanızda, fevri davranmamanızda fayda var.

BOĞA BURCU - 11 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler konusunda olumsuz etkiler almaya devam ediyorsunuz. Bugün özellikle kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın ve gereksiz tartışmaya girmeyin. Öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz.

Yöneticiniz Merkür bugün Jüpiter ile olumsuz açı yapıyor. Karar verirken sağlıklı düşünemeyebilir, doğru iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle aile ilişkileriniz ön planda.

Bugün yakın arkadaşlarınız ve çevrenizle iletişim kurmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Karşılıklı gerginlikler, gereksiz alınganlıklar oluşabilir. Bugün ilişkileri zorlamamakta fayda var.

Bugün parasal konularla ilgili olarak karar almayın. Doğru karar olmayabilir ve uzun vadede olumsuz sonuçlar getirebilir. Ayrıca çevrenizle fark etmeden ego savaşlarına girebilirsiniz, dikkatli olun.

BAŞAK BURCU - 11 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularla ilgili olarak karar almayın. Doğru karar olmayabilir ve uzun vadede olumsuz sonuçlar getirebilir. Ayrıca çevrenizle fark etmeden ego savaşlarına girebilirsiniz, dikkatli olun.

Son günlerde içinde olduğunuz ruh hali bugün geç saatlerde değişecek ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Ancak bugün biraz gergin olabilirsiniz. İlişkiler açısından zorlayıcı gökyüzü etkileri var.

Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilir, öfke ve gerilim hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir, eski defterler açılabilir. Bugün fevri davranmaktan uzak durun.

Gündeminizde kariyeriniz var. İş yerinde kurduğunuz ilişkilere, iletişim dilinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Tepkileriniz abartılı olabilir. Kariyerinizi ilgilendiren kararlar almakta acele etmeyin.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünün gerilimli enerjisi ile birlikte bugün gergin hissedebilir, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa karar almayı ya da bir imza atmayı erteleyin.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Krizli olabilecek bir gün. Çevrenizle iletişim kurarken karşı tarafla empati yapmakta zorlanabilir, kendi doğrularınızda ısrarcı olabilirsiniz. Bu da ilişkileri zora sokabilir. Fevri olmamaya özen gösterin.

Bugün yöneticiniz Neptün ile Ay’ın gerilimli açısı ilişkiniz ya da evliliğinize dikkat çekiyor. Diğer gökyüzü etkileriyle birlikte tartışmalara, gerginliklere müsait bir gün. Duygularınıza kapılıp ani kararlar almayın.

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