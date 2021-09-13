14 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 14 Eylül 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Eylül salı günlük burç yorumları...



14 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 14 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizle ilgili belirsizlikler söz konusu olabilir, bazı konularda henüz geleceği görmekte zorlanabilirsiniz. Adımlarınızı atarken mevcut koşullarınız doğrultusunda ilerlemeye dikkat edin.

BOĞA BURCU - 14 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle ortak gelir kaynaklarınızla ilgili belirsizlikler gündeme gelebilir. Günün ilerleyen saatlerde kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün desteği altındasınız ancak gerçekleri gözden kaçırmayın.

İkili ilişkiler bugün de odak noktanızda. İlişkinizin geleceğiyle ilgili olarak belirsizlikler ya da hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İlerisi için şimdilik bir karar vermeden akışta kalmaya çalışın.

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük rutininiz sırasında unutkan ve dalgın olabilirsiniz, işlerinizi iyi takip ettiğinizden emin olun. Beslenmenize dikkat edin, ufak tefek sağlık sorunları çıkabilir.

Yöneticiniz Güneş ile Neptün arasında bugün olumsuz etkileşim var. İkili ilişkilerle ilgili hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Öğleden sonra yoğunlaşan iş akışınız gündeminizi değiştirebilir.

BAŞAK BURCU - 14 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizi taşımak ya da mekan değiştirmek gibi planlarınız varsa karar vermek ya da imza atmak için uygun bir gün değil. Gözünüzden kaçan şeyler söz konusu olabilir. Koşullarınızı daha gerçekçi değerlendirin.

Almak istediğiniz bir eğitimle ilgili kafa karışıklığınız olabilir. Araştırmanızı iyi yapmazsanız sonradan beklentilerinizi bulamayabilirsiniz. Öğleden sonra aileyi ilgilendiren konular gündeme geliyor.

Bir yatırım ya da harcama kararında bulunmak için uygun bir gün değil. Özellikle internet üzerinden alışverişlerde dikkatli olun, yanıltıcı durumlar ya da dikkatsizlikler söz konusu olabilir.

Ay öğle saatlerine kadar sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlarınızı şekillendirirken gerçekçi olmanızda, fazla hayalperest davranmamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinden itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinize yeni hedefler belirlerken mevcut koşullarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Ancak net kararlar vermekte zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU 14 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinde enerjiniz düşebilir, akşam saatlerini dinlenmeye ayırmak isteyebilirsiniz. Hayata biraz karamsar bakabileceğiniz bir gün. Spiritüel çalışmalarla bugünü biraz daha rahat atlatabilirsiniz.

Yöneticiniz Neptün ile Güneş arasındaki negatif açı bugün sizi arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konularda etkiliyor. Çevrenizdeki bazı insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz. Biraz mesafe koymanızda fayda var.

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