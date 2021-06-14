Aşk, kariyer, sağlık: 15 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 15 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 15 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
15 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Yakın ilişkilerinizle ilgili ani kararlar almamaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Geçmişte yaşanmış ve canınızı sıkmış bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Bu defa hızlıca harekete geçmek isteyen yönünüzü biraz frenlemenizde fayda var, gemileri yakmayın.
BOĞA BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Ev, emlak, arsa alım-satım ya da ev taşıma gibi konular gündeminizde olabilir. Rasyonel aklınızı devreye sokmanızda fayda var. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız alacağınız kararları iyice ölçüp tartmanız gerekiyor, beklemede kalın
İKİZLER BURCU -15 HAZİRAN 2021
Gökyüzünde yönetici gezegeniniz Merkür’ün güzel açılar yaptığı bugün kısa bir seyahate çıkmak gündeminize gelebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz yakın arkadaş ya da kardeşlerinizle keyifli bir ortamda bir araya gelebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Son günlerde yaşadığınız duygusallık hafifliyor, kendinizi biraz daha iyi hissediyorsunuz. Gün içinde vakit bulamazsanız akşam saatlerinde meditasyon ya da spiritüel çalışmalar yapmak için kendinize vakit ayırın. Kişisel gelişim üzerine kitaplar okuyun. Size çok iyi gelecek.
ASLAN BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Ay bugün sizin burcunuzda ve yöneticiniz Güneş ile olumlu açılar yapıyor. Günün şanslısı sizsiniz diyebiliriz. Kendinize olan güveninizin de yüksek olduğu bugün yeni plan ve projeleriniz üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Akşam saatleri oldukça keyifli.
BAŞAK BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Güne iyi bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Bugün işlerinizden biraz kafanızı kaldırıp uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Gün içinde biraz karamsar hissetmeniz mümkün. Sevdiğiniz biriyle konuşmak ve fikir alış verişi yapmak size iyi gelecek.
TERAZİ BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Bugün kendi içinize dönmek ve geçmişle hesaplaşmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz gündemde olabilir. Kolayca sarsılan dengenizi iyice kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Bugünü mümkün mertebe sakin geçirmeye çalışın. İlişkinize yansıtmamak için yalnız vakit geçirmeyi deneyin.
AKREP BURCU -15 HAZİRAN 2021
İş yerinizde geçmişte size yapılmış olan ve halen geride bırakamadığınız bazı nahoş durumlar tekrar aklınıza takılabilir. Hırslarınızı biraz dizginlemenizde fayda var. Mevcut düzeninizde değişiklikler gündeme gelebilir ve bu sizde gerilime neden olabilir.
YAY BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Eğitim, seyahat, yurt dışı konularında bazı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu gelişmeler mevcut düzeninizi değiştirmenizi gerektirecek. Olaylara iyimser bakan yanınızı devreye sokmanızda fayda var. Geride kalması gerekenin geride kalacağını unutmayın.
OĞLAK BURCU - 15 HAZİRAN 2021
İstikrarı ve düzeni seven yanınız için yönetici gezegeniniz Satürn’ün yaptığı sert açı tam da kaygılarınızı tetikleyecek nitelikte. Akışa bırakmakta zorlansanız da biraz bekleyip neler olacağını görmeyi deneyebilirsiniz. Bir şekilde yeni düzeninizi oluşturacaksınız.
KOVA BURCU -15 HAZİRAN 2021
Evli olan Kovalar için bugün zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Bugün eşinizle fikir tartışmasına girmemenizde, kendi doğrularınızda ısrar etmemenizde fayda var. Ortaklıklarınız varsa sınavdan geçiyor. Hızlı ve beklenmedik bitişler gündeme gelebilir.
BALIK BURCU - 15 HAZİRAN 2021
Yine iç dünyanızda fırtınalar kopuyor. Sağlığınızın olumsuz etkilenmemesi için yürüyüşe çıkıp biraz kafanızı dağıtmayı deneyebilirsiniz. Bugün iç dünyanıza kapanıp kalmayın. İş yerinizde bazı yeni kararlar alınması gündemde olabilir ve bunlar sizi de etkileyebilir. Akışta kalın.
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