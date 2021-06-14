Aşk, kariyer, sağlık: 15 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 15 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



15 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 HAZİRAN 2021



Yakın ilişkilerinizle ilgili ani kararlar almamaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Geçmişte yaşanmış ve canınızı sıkmış bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Bu defa hızlıca harekete geçmek isteyen yönünüzü biraz frenlemenizde fayda var, gemileri yakmayın.

BOĞA BURCU - 15 HAZİRAN 2021

Ev, emlak, arsa alım-satım ya da ev taşıma gibi konular gündeminizde olabilir. Rasyonel aklınızı devreye sokmanızda fayda var. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız alacağınız kararları iyice ölçüp tartmanız gerekiyor, beklemede kalın

Gökyüzünde yönetici gezegeniniz Merkür’ün güzel açılar yaptığı bugün kısa bir seyahate çıkmak gündeminize gelebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz yakın arkadaş ya da kardeşlerinizle keyifli bir ortamda bir araya gelebilirsiniz.

Son günlerde yaşadığınız duygusallık hafifliyor, kendinizi biraz daha iyi hissediyorsunuz. Gün içinde vakit bulamazsanız akşam saatlerinde meditasyon ya da spiritüel çalışmalar yapmak için kendinize vakit ayırın. Kişisel gelişim üzerine kitaplar okuyun. Size çok iyi gelecek.

Ay bugün sizin burcunuzda ve yöneticiniz Güneş ile olumlu açılar yapıyor. Günün şanslısı sizsiniz diyebiliriz. Kendinize olan güveninizin de yüksek olduğu bugün yeni plan ve projeleriniz üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Akşam saatleri oldukça keyifli.

BAŞAK BURCU - 15 HAZİRAN 2021

Güne iyi bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Bugün işlerinizden biraz kafanızı kaldırıp uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Gün içinde biraz karamsar hissetmeniz mümkün. Sevdiğiniz biriyle konuşmak ve fikir alış verişi yapmak size iyi gelecek.

Bugün kendi içinize dönmek ve geçmişle hesaplaşmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz gündemde olabilir. Kolayca sarsılan dengenizi iyice kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Bugünü mümkün mertebe sakin geçirmeye çalışın. İlişkinize yansıtmamak için yalnız vakit geçirmeyi deneyin.

İş yerinizde geçmişte size yapılmış olan ve halen geride bırakamadığınız bazı nahoş durumlar tekrar aklınıza takılabilir. Hırslarınızı biraz dizginlemenizde fayda var. Mevcut düzeninizde değişiklikler gündeme gelebilir ve bu sizde gerilime neden olabilir.

Eğitim, seyahat, yurt dışı konularında bazı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu gelişmeler mevcut düzeninizi değiştirmenizi gerektirecek. Olaylara iyimser bakan yanınızı devreye sokmanızda fayda var. Geride kalması gerekenin geride kalacağını unutmayın.

İstikrarı ve düzeni seven yanınız için yönetici gezegeniniz Satürn’ün yaptığı sert açı tam da kaygılarınızı tetikleyecek nitelikte. Akışa bırakmakta zorlansanız da biraz bekleyip neler olacağını görmeyi deneyebilirsiniz. Bir şekilde yeni düzeninizi oluşturacaksınız.

Evli olan Kovalar için bugün zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Bugün eşinizle fikir tartışmasına girmemenizde, kendi doğrularınızda ısrar etmemenizde fayda var. Ortaklıklarınız varsa sınavdan geçiyor. Hızlı ve beklenmedik bitişler gündeme gelebilir.

Yine iç dünyanızda fırtınalar kopuyor. Sağlığınızın olumsuz etkilenmemesi için yürüyüşe çıkıp biraz kafanızı dağıtmayı deneyebilirsiniz. Bugün iç dünyanıza kapanıp kalmayın. İş yerinizde bazı yeni kararlar alınması gündemde olabilir ve bunlar sizi de etkileyebilir. Akışta kalın.

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