Aşk, kariyer, sağlık: 18 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 18 Ağustos 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Ağustos çarşamba günlük burç yorumları...



18 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Önemli toplantılar, fikir alışverişleri sonucu alınan yeni kararlar söz konusu olabilir. Enerjinizin yüksek ve yaratıcılığınızın aktif olacağı bir gün.

BOĞA BURCU - 18 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Gündemden uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. İlişkilerde fevri ve öfkeli davranışlarda bulunmanız durumunda gerginlik oluşabilir.

Miras, vergi, sigorta gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken görüşmeler, bazı evrak işleri vaktinizi alabilir. Zihinsel yorgunluk yaşamanız muhtemel. Sakin kalmaya çalışın.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınganlık yapmamaya çalışarak iletişim kurabilirseniz sorunlar çözülebilir. Duygularınızla birlikte mantık çerçevesinden de bakmaya çalışın.

Rutin işleriniz ve görevlerinizle ilgilenmeniz gereken yoğun bir iş günü sizi bekliyor. Çalışmıyorsanız ev içi sorumluluklarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk var. İlişkinizin güçlenmesi için güzel zamanlar, kritize etmek yerine empatiyle yaklaşırsanız doğru bir iletişim kurabilirsiniz. İlişkiniz yoksa bugünlerde yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Ailenizle, özellikle aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Bir araya gelerek bazı konuları görüşmeniz ve ortak bir fikre varmanız gerekebilir. Arabulucu olmak durumunda kalabilirsiniz.

Eğitim konuları gündeminize gelebilir, almak istediğiniz bir eğitim ya da katılacağınız bir seminer olabilir. İletişimin yoğun olacağı bir süreç yaşayabilirsiniz. Kısa bir seyahat yapmanız gerekebilir.

Mali konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter’in desteği altındasınız, gelir artışı ya da beklemediğiniz bir yerden para gelişi söz konusu olabilir. Yeni yatırım fikirleri edinebilirsiniz.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzdaki transitine başlıyor. Önünüzdeki süreç için yeni proje fikirleri geliştirebilir, iş süreçlerinizi ya da kişisel hayatınızı yeniden organize etmek üzere kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha içe dönük olup eve kapanmak isteyeceğiniz günlerdesiniz. Bu dönem insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde iletişim problemleri olabilir. Rüyalarınıza dikkat edin, mesajlar alabilirsiniz.

Ait olduğunuz sosyal gruplar ya da arkadaşlık ilişkileriniz gündeminize geliyor. Bazı yanlış anlaşılmalar ya da alınganlıklar söz konusu olabilir. İçinize kapanmak yerine iletişim kurmaya çalışın.

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