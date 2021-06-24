Aşk, kariyer, sağlık: 25 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 25 Haziran 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



25 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 25 HAZİRAN 2021



Mesleki sorumluluklarınızı yeniden değerlendirip hangilerini gerçekten isteyerek, hangilerini zorunluluk hissiyle yaptığınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki bazı yüklerinizi bırakmanızın vakti gelmiştir.

BOĞA BURCU - 25 HAZİRAN 2021

Bugün başlayacak olan Neptün retrosuyla birlikte geleceğe dönük olarak kurduğunuz hayalleri yeniden ele alabilirsiniz. Hangileri gerçekçi, hangileri değil, bunlarla yüzleşmeniz ve yeni bir yol çizmeniz gerekebilir.

Bazı borçlarınızı kapatabilir, beklediğiniz maddi kaynakları elde edebilirsiniz. Ancak bunlar olurken bazı isteklerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Sizin için neyin önemli olduğuna bakma zamanı.

Evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde. Dünkü dolunayın ardından bazı kararlar almış olabilirsiniz. Geride bırakılması gereken konuları bırakarak yeni olana kapılarınızı açma niyetiyle bugüne başlayın.

Sağlığınız için bazı alışkanlıklarınızı bırakma zamanınız gelmiş olabilir. Özellikle yeme içmeyi abartmanız nedeniyle sağlık problemleri yaşıyorsanız beslenmenizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 25 HAZİRAN 2021

İkili ilişkilerde bazı defterler kapanıyor olabilir. İlişkiyi kolayca bırakmıyorsunuz ancak bırakmadan da sorunları çözebilir, ilişkinizi şifalandırabilirsiniz. İşinize ayırdığınız vakti ilişkinize de ayırın.

Ailevi konular gündeme gelebilir, siz de arabulucu olmak durumunda kalabilirsiniz. Daima adil davranıyor, haklıyı haksızdan ayırabiliyorsunuz. Bu da sizi görüşlerine başvurulan kişi konumuna getiriyor.

Neptün retrosunun başlamasıyla siz de bir su burcu olarak yoğun şekilde hayallerinizle yüzleşebilirsiniz. Ay özellikle yakın ilişkilerinize bakmanızı istiyor sizden. Bazı şeylere fazla anlam yüklemiş olabilir misiniz?

Maddi sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Bugüne dek verdiğiniz emeğin karşılığını alıyorsunuz. Enerjinizi çok fazla dağıtmadan, bundan sonrası için size maddi kazanç getirecek yeni kararlar alabilirsiniz.

Görevlerinizi, sorumluluklarınızı, kurallarınızı ön planda tutarak yaşarken gözden kaçırdıklarınız birer birer karşınıza çıkıyor. Sıkı tutunduğunuz ama artık size hizmet etmeyen konulara veda etmenizin vakti gelmiş olabilir.

İç dünyanızda kopan fırtınalar hayatınıza bazı bitişler getirebilir. Bilinçaltınıza ittiğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Bugünlerde özellikle rüyalarınızla gelen mesajlara dikkat edin ve kendinizi şifaya açın.

Arkadaşlıklarınızı ve dostluklarınızı sorguladığınız günlerden geçiyorsunuz. Sezgilerinizi dinleyin ve size iyi gelmediğini hissettiğiniz insanlara sınır çizin. Sizi gerçekten hak edenle etmeyeni ayırt edin.

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR