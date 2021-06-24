Aşk, kariyer, sağlık: 25 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 25 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 25 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 25 Haziran 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
25 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Mesleki sorumluluklarınızı yeniden değerlendirip hangilerini gerçekten isteyerek, hangilerini zorunluluk hissiyle yaptığınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki bazı yüklerinizi bırakmanızın vakti gelmiştir.
BOĞA BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Bugün başlayacak olan Neptün retrosuyla birlikte geleceğe dönük olarak kurduğunuz hayalleri yeniden ele alabilirsiniz. Hangileri gerçekçi, hangileri değil, bunlarla yüzleşmeniz ve yeni bir yol çizmeniz gerekebilir.
İKİZLER BURCU -25 HAZİRAN 2021
Bazı borçlarınızı kapatabilir, beklediğiniz maddi kaynakları elde edebilirsiniz. Ancak bunlar olurken bazı isteklerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Sizin için neyin önemli olduğuna bakma zamanı.
YENGEÇ BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde. Dünkü dolunayın ardından bazı kararlar almış olabilirsiniz. Geride bırakılması gereken konuları bırakarak yeni olana kapılarınızı açma niyetiyle bugüne başlayın.
ASLAN BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Sağlığınız için bazı alışkanlıklarınızı bırakma zamanınız gelmiş olabilir. Özellikle yeme içmeyi abartmanız nedeniyle sağlık problemleri yaşıyorsanız beslenmenizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 25 HAZİRAN 2021
İkili ilişkilerde bazı defterler kapanıyor olabilir. İlişkiyi kolayca bırakmıyorsunuz ancak bırakmadan da sorunları çözebilir, ilişkinizi şifalandırabilirsiniz. İşinize ayırdığınız vakti ilişkinize de ayırın.
TERAZİ BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Ailevi konular gündeme gelebilir, siz de arabulucu olmak durumunda kalabilirsiniz. Daima adil davranıyor, haklıyı haksızdan ayırabiliyorsunuz. Bu da sizi görüşlerine başvurulan kişi konumuna getiriyor.
AKREP BURCU -25 HAZİRAN 2021
Neptün retrosunun başlamasıyla siz de bir su burcu olarak yoğun şekilde hayallerinizle yüzleşebilirsiniz. Ay özellikle yakın ilişkilerinize bakmanızı istiyor sizden. Bazı şeylere fazla anlam yüklemiş olabilir misiniz?
YAY BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Maddi sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Bugüne dek verdiğiniz emeğin karşılığını alıyorsunuz. Enerjinizi çok fazla dağıtmadan, bundan sonrası için size maddi kazanç getirecek yeni kararlar alabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Görevlerinizi, sorumluluklarınızı, kurallarınızı ön planda tutarak yaşarken gözden kaçırdıklarınız birer birer karşınıza çıkıyor. Sıkı tutunduğunuz ama artık size hizmet etmeyen konulara veda etmenizin vakti gelmiş olabilir.
KOVA BURCU -25 HAZİRAN 2021
İç dünyanızda kopan fırtınalar hayatınıza bazı bitişler getirebilir. Bilinçaltınıza ittiğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Bugünlerde özellikle rüyalarınızla gelen mesajlara dikkat edin ve kendinizi şifaya açın.
BALIK BURCU - 25 HAZİRAN 2021
Arkadaşlıklarınızı ve dostluklarınızı sorguladığınız günlerden geçiyorsunuz. Sezgilerinizi dinleyin ve size iyi gelmediğini hissettiğiniz insanlara sınır çizin. Sizi gerçekten hak edenle etmeyeni ayırt edin.
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