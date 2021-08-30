Aşk, kariyer, sağlık: 31 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
31 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 31 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 31 Ağustos 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Ağustos salı günlük burç yorumları...
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31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle olan ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, ancak iletişimde içgüdüsel ve fevri davranabilirsiniz. Olayları sadece kendi açınızdan değerlendirmek yerine biraz da dışarıdan bakmayı deneyin.
BOĞA BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konularla ilgilenebilir, yatırım kararlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor. Evle ilgili harcamalarınız olabilir. Dış görünümünüze de daha fazla vakit ayırmaya başlayabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. İlişkilerinizle birlikte kişisel hedefleriniz, plan ve projeleriniz odak noktanızda. Sizin için neyin önemli olduğuna tekrar bakıyor, hayatınızda dengeleri kurmaya çalışıyorsunuz.
YENGEÇ BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi güvensiz hissettiğiniz konularla bağlantılı olarak biraz içinize dönebilirsiniz. Zihinsel olarak ilişkilerinize fazla odaklanıp kendi merkezinizden kolayca uzaklaşabilirsiniz, farkındalığınız yüksek olsun.
ASLAN BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplantılar, etkinlikler ve organizasyonlarla dolu bir gün olabilir. Sosyal gruplarda kapsayıcı ve samimi yaklaşımınızla dikkatleri çekebilirsiniz. İlişkilerde uyum, denge ve sağlıklı iletişim ön plana çıkıyor.
BAŞAK BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihinsel olarak iş ilişkilerinize odaklı olabilirsiniz. Uzlaşmacı, dengeli ve yeri geldiğinde diplomatik tutumlar kazanacak. Bu dönemde yeni iş birlikleri kurabilir, ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istediğiniz için bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor. Görev ve sorumluluklarınızdan ziyade zihinsel olarak ilişkilerinize odaklısınız.
AKREP BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygu dünyanıza yoğunlaşmış durumdasınız, bunun nedeni de ilişkileriniz. Yaşadığınız sorunları kafanızda sürekli döndürmek yerine yüzleşmeyi deneyin. Bir de karşı taraf açısından olayları görün.
YAY BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem zihinsel hem de duygusal olarak evliliğiniz ya da ilişkinize odaklısınız. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor. İlişkinizi güzelleştirecek her türlü fikri uygulamaya geçirebilirsiniz. Romantik bir ortam hazırlamak gibi.
OĞLAK BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinize odaklısınız, özellikle iş ilişkileriniz bugünlerde önemli. Ancak sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle sürekli bilgisayar başında oturmaktan kaynaklanabilecek el, kol ve bacaklarla ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olun.
KOVA BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihinsel ve duygusal olarak aşkla ilgili konulara odaklanmış olabilirsiniz. İlişkide denge sağlamak, sağlıklı bir iletişim kurmak için ideal zamanlar. Olayları onun bakış açısından da görmeye çalışın.
BALIK BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış dünyadan uzaklaşma isteği duyabilir, biraz eve kapanabilirsiniz. Duygusal olarak hafif bir gerilim hissetmeniz mümkün. Bunun da nedeni, farkına varmadan bugünlerde fazlaca ilişki odaklı olmanız.
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