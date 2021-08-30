Aşk, kariyer, sağlık: 31 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 31 Ağustos 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Ağustos salı günlük burç yorumları...



31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın çevrenizle olan ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, ancak iletişimde içgüdüsel ve fevri davranabilirsiniz. Olayları sadece kendi açınızdan değerlendirmek yerine biraz da dışarıdan bakmayı deneyin.

BOĞA BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mali konularla ilgilenebilir, yatırım kararlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor. Evle ilgili harcamalarınız olabilir. Dış görünümünüze de daha fazla vakit ayırmaya başlayabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. İlişkilerinizle birlikte kişisel hedefleriniz, plan ve projeleriniz odak noktanızda. Sizin için neyin önemli olduğuna tekrar bakıyor, hayatınızda dengeleri kurmaya çalışıyorsunuz.

Kendinizi güvensiz hissettiğiniz konularla bağlantılı olarak biraz içinize dönebilirsiniz. Zihinsel olarak ilişkilerinize fazla odaklanıp kendi merkezinizden kolayca uzaklaşabilirsiniz, farkındalığınız yüksek olsun.

Toplantılar, etkinlikler ve organizasyonlarla dolu bir gün olabilir. Sosyal gruplarda kapsayıcı ve samimi yaklaşımınızla dikkatleri çekebilirsiniz. İlişkilerde uyum, denge ve sağlıklı iletişim ön plana çıkıyor.

BAŞAK BURCU - 31 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak iş ilişkilerinize odaklı olabilirsiniz. Uzlaşmacı, dengeli ve yeri geldiğinde diplomatik tutumlar kazanacak. Bu dönemde yeni iş birlikleri kurabilir, ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istediğiniz için bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor. Görev ve sorumluluklarınızdan ziyade zihinsel olarak ilişkilerinize odaklısınız.

Duygu dünyanıza yoğunlaşmış durumdasınız, bunun nedeni de ilişkileriniz. Yaşadığınız sorunları kafanızda sürekli döndürmek yerine yüzleşmeyi deneyin. Bir de karşı taraf açısından olayları görün.

Hem zihinsel hem de duygusal olarak evliliğiniz ya da ilişkinize odaklısınız. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor. İlişkinizi güzelleştirecek her türlü fikri uygulamaya geçirebilirsiniz. Romantik bir ortam hazırlamak gibi.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinize odaklısınız, özellikle iş ilişkileriniz bugünlerde önemli. Ancak sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle sürekli bilgisayar başında oturmaktan kaynaklanabilecek el, kol ve bacaklarla ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olun.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel ve duygusal olarak aşkla ilgili konulara odaklanmış olabilirsiniz. İlişkide denge sağlamak, sağlıklı bir iletişim kurmak için ideal zamanlar. Olayları onun bakış açısından da görmeye çalışın.

Dış dünyadan uzaklaşma isteği duyabilir, biraz eve kapanabilirsiniz. Duygusal olarak hafif bir gerilim hissetmeniz mümkün. Bunun da nedeni, farkına varmadan bugünlerde fazlaca ilişki odaklı olmanız.

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