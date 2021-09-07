8 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 8 Eylül 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...



8 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 8 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Evliliğiniz ya da ilişkinizi şifalandırabilecek, olumlu enerjiler taşıyan bir gün. Alma-verme dengelerinizi yeniden gözden geçirmeniz iyi olabilir. Akşam saatleri romantik jestler için uygun.

BOĞA BURCU - 8 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma hayatınızda dengeleri kurmanın ve ilişkinize de zaman ayırmanın önemini fark edebilirsiniz. Bugünlerin anahtar kelimesi “denge”. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günler.

Yakın arkadaşlarınızla katılacağınız sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz, flört enerjiniz yüksek. İlişkisi olanların aşk hayatı da hareketlenebilir. Romantizm için en uygun günler.

İniş çıkışlı bir ruh halinizin olması muhtemel. Ancak alma-verme dengesine odaklanırsanız aile içinde dengeleri yeniden kurabilirsiniz. Sürekli kendinizden feda etmeyi bırakmalısınız.

Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim söz konusu ile artılarını ve eksilerini önünüze koyarak değerlendirme yapmanızda fayda var.

BAŞAK BURCU - 8 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde mali durumunuza odaklanabilirsiniz. Yeni bir yatırım yapmak veya önemli bir alım-satım kararı vermek gündeminizde olabilir. Çift taraflı düşünmeye ve artı-eksi karşılaştırması yapmaya çalışın.

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. İlişkilerinizde sürekli karşınızdakine uyum sağlama çabanızın yorucu olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinize ne istediğinizi sorun.

Biraz iç dünyanıza dönebileceğiniz günler. İçsel dengelerinizi yeniden kurmaya ihtiyacınız var. Hayatınızda neyin fazla, neyin eksik olduğunu sorgulayabilirsiniz. Abartmış olduğunuz her şeyi dengelemelisiniz.

Sosyal etkinliklerde insanlarla bir araya gelmek söz konusu olabilir. Aynı zamanda flört enerjiniz yüksek. Yeni bir aşk gündeme gelebilir. Abartmış olduğunuz konularla ilgili ise bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizi ilgilendiren konularda beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş yerinde dengeler yeniden kurulabilir, istediğiniz düzeni elde edebilirsiniz. Yöneticiniz Satürn’ün desteği altındasınız.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. İyi yararlanabilmek için analitik zekanızla olayları çok boyutlu değerlendirmeye çalışın, tek bir açıdan bakmayın.

İç dünyanızda bir dönüşüm sürecindesiniz. Kolay olmayacağı için bazı krizler doğurabilir. Hayatınızdaki dengeleri yeniden kurmaya ihtiyacınız var, ancak karar almakta zorlanabileceğiniz bir dönem.

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