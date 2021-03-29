Yeni hafta burçlara neler getiriyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor? Aşk, kariyer, sağlık... Yeni hafta burçlara neler getirecek? İşte astrolog Duygu Demir'in kaleminden 29 Mart 2021-4 Nisan 2021 haftalık burç yorumları...

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29 MART 2021-4 Nisan 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Haftaya dalgın bir zihin ile başlıyorsunuz. Yine de ilişkilerde şans sizden yana olacak. Sosyal çevreniz tarafından desteklendiğinizi görüp, iyi haberler alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru popülariteniz daha çok artacak ve hayat yolunuza dair kadersel kararlar alabileceksiniz. Pazar günü Merkür'ün de burcunuza geçmesiyle beraber kararlarınızda daha net ve keskin olmaya başlıyorsunuz.

BOĞA BURCU

Haftaya sosyal çevrenize dair dikkatinizi dağıtan ya da merhametle yaklaşmanıza neden olan konuşmalar ile başlıyorsunuz. Hafta boyunca göstergeler 12.evinizde olacağı için neyi nasıl yapmanız gerektiğini çok iyi bildiğiniz halde daha durağan ve sakin kalabilirsiniz. Finansal koşullarınızı iyileştirmek için planlar yapacaksınız. Pazar günü Merkür'ün de Koç burcuna geçmesiyle düşüncelere dalıp, daha önce fark etmediğiniz detayları görmeye başlayacaksınız.

İKİZLER BURCU

Haftaya kariyer veya gelecek planlarıyla ilgili biraz daha karmaşık düşüncelerle başlayabilirsiniz. Hafta genelinde sosyal çevrenizden destek alacak, kendi rotanızda ilerlerken size yeni fırsatlar getirdiklerini göreceksiniz. Hafta sonu düşünceleriniz kariyerden çevrenize ve ortak planlara doğru kaymaya başlıyor.

YENGEÇ BURCU

Hafta genelinde kariyer alanında destekleniyorsunuz. Radikal bir harekete geçmeyi canınız pek istemiyor olabilir. Yine de kariyer alanında ve evlilik, ortaklık gibi toplumdaki yerinizi değiştirecek konularda adımlar atacaksınız.

ASLAN BURCU

Haftanın başında finansal koşullarınızla ilgili sizi biraz karmaşık tutan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Haftanın kalanında ise seyahatler, ticaret, eğitim, taşınma, uzaklar gibi temalarda destekleniyorsunuz. Sosyal çevrenizin de yol açmasıyla yeni hedefler peşinde koşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Hafta başında ikili ilişkiler ve ortaklaşa kararlar gündeminizde olacak. Partnerinizin hayatındaki belirsizlikler sizi de etkileyebilir. Haftanın kalanında ise ortak finansal kaynaklarınız ve sizin kariyer hedefiniz üzerine odaklanacaksınız. Pazar günü itibariyle Merkür de Koç burcuna geçince zihinsel olarak biraz daha çabuk endişelendiğiniz ve aksiliklerle karşılaştığınız kısa bir dönem başlayacak.

TERAZİ BURCU

Hafta başında iş ortamındaki karmaşa sizi biraz yorabilir. Sağlıkla ilgili olarak ekstra özenli olmalısınız. Haftanın kalanında ikili ilişkiler, ortaklıklar, aşk hayatı gündeme geliyor. Sağlam ve kalıcı adımlar atma, ilişkileri güzelleştirme şansınız var.

AKREP BURCU

Haftaya romantik düşünceler, hayaller ile başlıyorsunuz. Biraz gerçekleri gözden kaçırabilir, çok daha çabuk inanabilirsiniz. Hafta genelinde iş ortamındaki anlaşmalar, hızlı kararlar, sizi ön plana çıkaracak ve itibar kazandıracak fırsatlar söz konusu.

YAY BURCU

Hafta başında eve dair veya aile ilişkilerinde aklınızı karıştıran veya belirsizlikte tutan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Haftanın kalanı dinamik bir enerjide. İlişkilerinize daha çok zaman ayırabilir, flörtöz olabilirsiniz. Yeni ilişkilere başlama ve aşk enerjisi taşıyor.

OĞLAK BURCU

Haftanın ilk iki gününde kararsızlıklarınız ya da dalgınlıklarınız çok olacak. Haftanın kalanında ev ve yuva içindeki ilişkileri güzelleştirme, evi yenileme, belki de gayrimenkul ve yatırım üzerine konuşma şansınız olacak.

KOVA BURCU

Hafta başında finansal konularda karmaşık hissettiğiniz ya da dalgın olduğunuz durumlar olabilir. Hafta genelinde iletişim odaklı her türlü proje, iş, sunum ya da kısa seyahatlerden yana şanslısınız. Kendi yeteneklerinizi ön plana çıkarma şansınız olacak. Bazılarınız ise ilişkisi ya da flörtü uğruna önemli bir konuşma yapabilir.

BALIK BURCU

Haftanın ilk gününde aklınız daha karışık, daha dumanlı olabilir. Doğru yolu seçmek biraz daha zor olacak. Haftanın genelinde finansal konularda şans sizden yana. Özellikle aile büyükler, evdeki bireylerden destek alarak kaynaklarınızı büyütmek için planlar yapabilirsiniz.

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