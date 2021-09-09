10 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 10 Eylül 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Eylül cuma günlük burç yorumları...



10 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 10 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Resmi kurumlardaki işlerinizde, takip etmeniz gereken borç ya da ödemelerle ilgili konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Para akışında blokajlar oluşabilir. Sakin ve çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın.

BOĞA BURCU - 10 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs bugün Akrep burcuna geçiş yapıyor. Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak kendinizden bile gizlediğiniz istekleriniz, arzularınız açığa çıkabilir. İlişkide saklanan sırlar varsa ortaya dökülebilir.

Çalışma hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Değişen şartlara uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Gelirlerinizin takibini iyi yapın. Psikolojik olarak gergin bir ruh halinde ve kafanız karışık olabilirsiniz.

Aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Karşı taraftan aşırı ilgi ve onay beklentiniz varsa, kıskançlık krizleri yaşıyorsanız bunlarla yüzleşmeniz gerekecek. Bu süreçte krizlerin çözülemediği ilişkiler bitebilir.

Aile içerisinde güç savaşları, kriz yaratan durumlar ya da kişiler gündeme gelebilir. Kendi doğrularınızda ısrar etmek ve yöneten tarzda davranmak yerine sakin ve yapıcı olmaya çalışmanız çok önemli.

BAŞAK BURCU - 10 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Söylediklerinizin yanlış anlaşılabileceği, ağzınızdan çıkanların geri alınamayacak sonuçlar doğurabileceği bir dönem. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Sırlar açığa çıkabilir.

Yöneticiniz Venüs bugün Akrep burcuna geçiş yapıyor. Özdeğeriniz konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz, bu da ilişkinize olumlu yansıyabilir. Ancak tavizler verirseniz bunlar duygusal patlamalar olarak geri dönebilir.

Venüs bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor, Ay da Akrep’te seyahatine başlıyor. Bu güçlü etkiden yararlanmak için kendinizle yüzleşmeniz önem taşıyor. Böylece ilişkinizde aradığınız tutku ve derinliği elde edebilirsiniz.

Çevrenizdeki gizli düşmanlarla birlikte kendi bilinçaltı korkularınızın da açığa çıkabileceği bir dönem. Karanlık yanlarınız ışık tutmanızı bekliyor. Kendinizle yüzleşmekten kaçmazsanız süreçten fayda görebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ait olduğunuz sosyal çevrelerde entrikalar, güç savaşları, kıskançlıklar açığa çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızdan birine karşı güvensizlik duyabilirsiniz. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edebileceğiniz bir süreç.

KOVA BURCU 10 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda yaşanabilecek gerginliklere karşı dikkatli olun. Krizleri yönetemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu süreçte analitik zekanızı kullanarak olaylara akılcı yaklaşmanız önem kazanıyor.

Geleceğe dönük planlarınızla ilgili olarak, gerçekleri görmek yerine hayalci davrandığınız konular açığa çıkabilir. Kaçmak yerine zor da olsa gerçeğin yanında durmanız gereken bir süreçtesiniz.

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