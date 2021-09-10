11 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 11 Eylül 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Eylül cumartesi günlük burç yorumları...



11 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 11 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Borç ya da ödemelerle ilgili konularda, devam eden hukuki süreçlerde beklenmedik olumsuz gelişmeler olabilir. Para akışınızda blokajlar oluşabilir. Sorunlara sakin ve çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın.

BOĞA BURCU - 11 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Gizli kıskançlık ve öfke duygularınız açığa çıkabilir. Sorunların üzerini örtmenin faydasının olmayacağı bir süreç. İletişim kurmaya çalışın.

Günlük çalışma hayatınızı düzene koymaya çalışabilirsiniz. Zihniniz karışık olabileceği için plan program yaparak ilerlemeye özen gösterin. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.

Aşk hayatınız odak noktanızda. İlişkinizde yeterince bağ kurup kuramadığınızı sorgulayabilirsiniz. Yüzeysel ilişkiler size göre olmadığı için bugünlerde derinleşememiş bir ilişkiyi bitirebilirsiniz.

Aile içerisinde güç savaşları, kriz yaratan durumlar ya da kişiler gündeme gelebilir. Sakin ve yapıcı olmaya çalıştığınızda sorunları çözen kişi olabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in desteği altındasınız.

BAŞAK BURCU - 11 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle, özellikle kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken günler. Sırlar açığa çıkabilir, sizden gizlenenleri beklenmedik bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Parasal konularda yeni kararlar alabilir, gelirinizi arttıracak bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. İsteklerinizi daha net ifade edebilir ve elde edebilirsiniz. Yeni kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Bugünlerde kendinizle yüzleşebilir, hayattan ne istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Geleceğe dönük yeni kararlar almak ve adım atmak için uygun bir dönemdesiniz.

Çevrenizdeki gizli düşmanlarla birlikte bilinçaltı korkularınızın da açığa çıkabileceği bir dönem. Kendinizle yüzleşmekten kaçmazsanız süreçten fayda görebilirsiniz. Rüyalarınızda gizlenmiş mesajlar olabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınızla aranızda güven problemi doğabilir. İnsanları yargılamadan önce kendilerini ifade etmelerine izin verin. Bardağın sadece boş tarafına odaklanmamalısınız.

KOVA BURCU 11 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda yaşanabilecek gerginliklere karşı dikkatli olun. Birikmiş öfkeler tetiklenebilir, tartışmalar çıkabilir. Olaylara analitik zekanızı kullanarak akılcı yaklaşmanız önem kazanıyor.

Geleceğe dönük planlarınızla ilgili olarak, gerçekleri görmek yerine hayalci davrandığınız konular açığa çıkabilir. Kaçmak yerine zor da olsa gerçeğin yanında durmanız gereken bir süreçtesiniz.

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