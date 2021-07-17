Aşk, kariyer, sağlık: 18 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 18 Temmuz 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



18 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Başkalarıyla ortak kaynaklarınızı ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Görüşmeler yapabilir ya da kararlar alabilirsiniz. Ancak dikkat: Gökyüzüne hırs, öfke ve güç savaşlarının devreye girebileceği enerjiler hakim.

BOĞA BURCU - 18 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizde öfke yönetimine dikkat etmeniz gereken bir gün. Kendi konforunuz ve isteklerinizle karşı tarafın ihtiyaçlarının çatışması söz konusu olabilir. Öfke ve inatla hareket etmemelisiniz.

Günlük rutin işlerinizle ilgilenerek vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür, Ay ile olumlu etkileşimde ve insanlarla iletişiminizi destekliyor, ancak sivri dilli olmamaya dikkat edin. Sağlığınızla ilgili bir karar alabilirsiniz.

Gündeminizde aşk var. İyi bir iletişim kurabilirseniz yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Diğer taraftan gökyüzündeki enerji birikmiş öfkeleri tetikleyebilecek nitelikte. Duygularınızın kontrolden çıkmamasına dikkat edin.

Yöneticiniz Güneş’in Plüton ile olumsuz etkileşimi öfke, manipülasyon, hırs gibi negatif konuları tetikliyor. Bugün özellikle ailenizle ilgili konular gündemde. Bazı çatışma ve yüzleşmeler yaşanabilir.

BAŞAK BURCU - 18 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz ya da yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün Ay ile olumlu etkileşimi iletişiminizi destekliyor ancak eleştirel tarafınız her an devreye girebilir. Öfkenize yenilmemeye dikkat.

İlişkilerde çözümleyemediğiniz konuları bir an önce halletme isteğinize engel olamayabilirsiniz. Siz ne kadar iyi niyetli olsanız da gökyüzünde sert enerjiler var. Sorun çözmek için uygun bir gün olmayabilir.

Güneş’in yöneticiniz Plüton ile olumsuz etkileşimi zorlayıcı etkiler getiriyor. Kendinizi ortaya koymaya çalışırken derinlere gömdüğünüz öfke, hırs, intikam duyguları birdenbire gün yüzüne çıkabilir, dikkat.

Kendinizi güvensiz hissettiğiniz konulara takılabilir, içinize kapanabilirsiniz. Günün enerjileri iletişimi zorlayabileceğinden, bugünü kendinizle geçirmeniz iyi bir fikir olabilir. Spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş ortamınızdaki yöneticilik tarzınıza, iletişim dilinize bakmanız iyi olabilir. Otorite kurmaya çalışırken fark etmeden baskıcı olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan geri bildirim almayı deneyin.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizi ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Bugün özellikle hırsla, öfkeyle hareket etmekten kaçınmanız gerekiyor. Sağduyulu tarafınızı devreye alın ve harekete geçecekseniz bile biraz bekleyin.

İçinde bulunduğunuz koşullardan çok sıkılmış ve gitme isteği içinde olabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar ya da kitap okumak iyi bir fikir olabilir. İnsanlarla çatışma yaşayabileceğiniz ortamlardan uzak durun.

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