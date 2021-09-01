Aşk, kariyer, sağlık: 2 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 2 Eylül 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Eylül perşembe günlük burç yorumları...



2 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 2 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars ile Neptün arasında olumsuz açı var. Ev alım-satım ya da taşınma gibi düşünceleriniz varsa hızlı karar almamaya, koşullarınızı daha gerçekçi değerlendirmeye çalışın.

BOĞA BURCU - 2 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili bazı tatsız durumlar söz konusu olabilir. Gerilimli bir durum varsa her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini hatırlayın. Öfkeyle hareket etmeyin.

Mali konularla ilgili önemli bir karar almamaya çalışın. Harcamalarda ipin ucu kaçabilir. Yatırım kararlarında da gerçekçi olmanızda fayda var. Alım-satım işlerinde dolandırıcılık tehlikesine karşı uyanık olun.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hedeflerinize odaklanmış olabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden koşarken gerçekleri net göremeyebilirsiniz. Bu nedenle bugün önemli bir karar almayın.

İç dünyanıza dönebilir, hayallerinize odaklanabilirsiniz. İç dünyanız biraz karışık olabilir. İsteklerinizle ilgili harekete geçmek için uygun bir süreç değil. Günü spiritüel çalışmalarla geçirmek size iyi gelebilir.

BAŞAK BURCU - 2 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal gruplarda dikkat çekebilirsiniz. İş bağlantısı kurabileceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz, ancak bağlantı kurmakta ya da iş birliği kararları almakta acele etmeyin. İleride yanılabilirsiniz.

Kariyerinizle bağlantılı bazı konularda hayallerinizle attığınız adımlar uyuşmayabilir. Amaçlarınızı netleştirmeniz, gideceğiniz yöne gerçekçi bir açıdan yeniden bakmanız faydalı olabilir.

Gündeminizden uzaklaşmak isteyebilir, seyahat planlayabilirsiniz. Ancak yön kaybı yaşayabileceğiniz bir dönem, önemli bir karar almamanızda fayda var. Kafanızı dağıtmak için yürüyüşe çıkmak iyi olabilir.

İç dünyanızdaki karışıklık nedeniyle hayal kırıklıkları hissedebilirsiniz, yaşamınızda çözmeniz gereken krizler olabilir. Bugün önemli bir karar almamaya, fevri hareket etmemeye özen gösterin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ilişki konuları gündeminizde öne çıkıyor. İlişkiyle ilgili hayal kırıklıkları hissedebilirsiniz. İlişkinin nereye gittiği ile ilgili soru işaretleriniz olabilir. Geri dönüşü olmayacak bir karar almayın.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışmalarınıza odaklandığınız bir gün. Plan program yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bugün biraz daha akışta kalmaya, yapmanız gereken önemli işlere odaklanmaya çalışın. Yöneticiniz Uranüs’ün desteği altındasınız.

Yöneticiniz Neptün ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Gündeminizde ikili ilişkilerin olduğu bugün gerçekleri net göremeyebilir, ilişkilerde yanlış adımlar atabilirsiniz, o nedenle dikkatli olun.

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