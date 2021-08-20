Aşk, kariyer, sağlık: 21 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 21 Ağustos 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Ağustos cumartesi günlük burç yorumları...



21 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Keyifli bir hafta sonu başlıyor. Uzun süredir bir araya gelemediğiniz arkadaşlarınızla buluşup vakit geçirebilir, işinizle bağlantılı düzenlenen bir etkinlik ya da organizasyona katılabilirsiniz

BOĞA BURCU - 21 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz dinlenmeye ve zihninizi boşaltmaya ihtiyacınız var. Rahatladıktan sonra işiniz ya da kariyerinizin geleceği ile ilgili olarak aklınıza yeni fikirler gelebilir, bloke olduğunuz konularda daha net düşünebilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Bir yurt dışı seyahat planlayabilir, bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz bir alanı araştırabilirsiniz.

Hafta sonuna girerken iç dünyanız biraz karışık olabilir, kaosu dışarıda bırakıp spiritüel çalışmalar yapmak için çok uygun bir gün. Özellikle meditasyon yapmak size çok iyi gelecek.

İlişkileri şifalandırabilecek bir hafta sonu. Birlikte keyifli vakit geçirebilir, daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Küçük problemleri büyük meseleler haline getirmediğiniz sürece sorun yok.

BAŞAK BURCU - 21 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken evinizi organize etmeye, bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapmaya vakit ayırabilirsiniz. Ufak tefek tadilatlar olabilir. Yapılacak işler listenizi gözden geçirebilirsiniz.

Gündeminizde aşk var. Beklediğiniz güzel gelişmeler olabilir, sizi heyecanlandıran haberler alabilirsiniz. Bugün hobilerinizle ya da sanatsal çalışmalarla ilgilenmek için de güzel bir gün.

Aile içinde bir süredir konuşulan konularda uzlaşmaya varılabilir, sorunlar çözülebilir. Arabulucu konumunda olabilir, olayları analiz etme gücünüzle her şeye netlik kazandırabilirsiniz

Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla görüşebilir, bir organizasyonda bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca bugünlerde almak istediğiniz bir eğitim konusu gündeme gelebilir, araştırmalara başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularla ilgili olarak alacağınız kararlar sonucu gelir artışınız olabilir, para akışınız hızlanabilir. Bazı sosyal ortamlarda ya da hobilerinizle ilgili olarak harcamalar yapmanız gerekebilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor, planlarınıza ve yaşam hedeflerinize yönelik kararlar alma aşamasındasınız. Ancak netlik kazandırmak için yarın gerçekleşecek olan Dolunayı bekleyin.

Bilinçaltınızın aktif olduğu bugünlerde haberci rüyalar görebilirsiniz, uyandığınızda rüyalarınızı not alın. Spiritüel çalışmalar yapmak için uygun bir süreçtesiniz. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

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