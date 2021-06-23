24 Haziran Oğlak Burcunda Şifa Dolunayı ve Etkileri

Dolunayda ay ve güneş birbirlerine karşıdan baktıklarında, duygular ve kimlik arasında bir çatışma hissedilir. Sıkışmışlık hissi dolunay ışığı büyüyene kadar yükselir, ay küçülmeye başlayıncaysa gerilim azalır. Gündem hafifler. Oğlak dolunayları iş, kariyer, etiket ve sorumluluklarla; ev, aile, yuva, kökler, duygu durumlarının çekişmesini anlatır. Bu dönem aynı zamanda azimle emek verdiğimiz, çalışıp çaba gösterdiğimiz şeylerin görünür hale gelme zamanlarıdır.

Dolunay haritanın 12. Evinde olduğundan; gizli kapaklı konular, hastalıklar, düşmanlıklar, bilinçaltı ve kontrol dışı kadersel durumların ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumlarla ilgili gelişmeler temmuza kadarki süreçte büyüyüp belirginleşebilir.

Dolunaya eşlik eden üç retro gezegen yoğun içsel hesaplaşmalara vurgu yaparken; 2021’e adı yazılan Satürn Uranüs karesi bu dolunayda marsın da aralarına katılmasıyla volkanik bir enerji iklimi oluşturuyor. İş-aile ve ikili ilişkilere yansıyan bu gerilim; iletişim kazalarıyla, ağızdan çıkabilecek ters bir sözle, gelen ani haberlerle her an patlamaya hazır durumda. Ayrıca Uranüs’ün konumu itibariyle bu dönem trafikte de çok dikkatli olmak gerekiyor.

Dolunay kökenini 2019’daki tutulmalardan alıyor. O dönem hayatımıza giren Kovid-19 ve kısıtlamalar sonucu hayat tarzımızın değişmesi bir seri olarak bu tutulmayla sonuç veriyor diyebiliriz. Yani bu tutulmadan sonra bir anlamda yasakların bitmesi, ufuktaki sisin belirsizlikten aydınlığa doğru açılması mümkün olabilir.

Dolunaya olumlu açı yapan şans ve bolluk gezegeni Jüpiter; sorumluluklarını yerine getiren, sınavını başarıyla veren herkes için güzelliklere ve şifalanmaya işaret ederken, sürecin meyveleri ise 2022 yılının başlamasıyla anlamlı hale gelecektir.

Venüs Pluto karşıtlığı para ve ilişkiler mevzularında bitiş ve güçlü başlangıçların işaretçisi. Bu; pamuk ipliğine bağlı ilişkilerin baskı, takıntılar, krizler, ifşalar veya manipülasyonlarla sonlanmasına dikkat çekerken; bu dönem tutkuyla başlayan ilişkiler içinse yoğun dönüştürücü etkileri vurguluyor. Her anlamda kökten değişim ve yenilenme yaşatacak güçlü enerjiler, ilişki ve finans konularının bu dönemki temaları olabilir.

Dolunaya Kiron etkisi; yaranın içindeki şifayı, zorluğun sonundaki kolaylığı sembolize ediyor. “Şimdiye kadar canımı neler yaktı? Kendi kendimi nasıl bir kurallar zinciri içine hapsettim? Zorluklar, engeller ya da verdiğim emekler sonucu vardığım nokta ne? Bulunduğum yerde mutlu muyum? Sorumlulukların altında ezilip, duygularımı görmezden gelerek neler feda ettim? Ne ektim ne biçeceğim?” gibi bir çok soru bu dolunayda zihnimizde dönebilir.

Venüs Neptün tatlı dokunuşu ise; zor durumlara rağmen sevginin şifalandırması, hayaller, rüyalar, maneviyat, sanat ve güzelliklerin gücüne vurgu yapıyor. Ayrıca Merkür’ün kuzey ay düğümüyle kavuşumu; aşk, çocuklar, hayattan keyif alınabilecek konular ve kalbimizin istekleri için doğru iletişimin kilit nokta olduğunu gösteriyor. Retrodan henüz çıkan Merkür’le, geçmişten kopmaya başlayan zihnimiz ve dolayısıyla fikirlerimiz netleşiyor.

Bu dolunayın sonucunu somut şekilde ama içimizde yaşayacağız. İnandığı yolda azimle yürüyen ve bazı şeylerin gerçekten hakkını verdiğini düşünenler bu dolunayın karlı çıkanlar tayfası. Yaşadıklarından ders alıp kendine şefkat gösterebilen, duygularını aktararak güçlenen, yaralarının sarılmasına izin verenler ise bu dolunayın şifalananlar tayfası.

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

DOLUNAY YÜKSELEN BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yükselen Koç: İş ve kariyer konularıyla ilgili sonuç alabileceğiniz bir dönem. Evlenme, boşanma, iş değişikliği gündemleriniz olabilir. Aşk, çocuk, hobiler, yetenekler konusunda hırslısınız. Bu konularla gelecek hayalleri arasındaki gerilim, finansal konularla tetiklenebilir. Ayrıca para kazanma yöntemlerinizle ilgili farklılığa gitmek istediğiniz, ek kaynak aradığınız zamanlardasınız. İçe dönüp, inzivaya çekilmek isteyecek, sizi şifalanmaya götürebilecek bazı içsel hesaplaşmalar yapacaksınız.

Yükselen Boğa: Uzaklar, yurtdışı, seyahatler, eğitim, ticaret, hukuk konularında sonuç alabileceğiniz bir dolunay. Kişisel anlamda güçlü bir değişimden geçtiğiniz uzun bir dönem içindesiniz. Ev, aile, baba, gayrimenkul, evde tadilat veya içsel konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Ev-iş arasındaki gerilim sağlığınıza yansıyabilir. Arkadaşlar ve sosyal çevre konusunda şanslı etkiler sizinle.

Yükselen İkizler: Ödemeler, borçlar, miras, ortaklaşa paralar, krizler, hastalıklar konusunda sonuca varabileceğiniz bir dönem. Yakın çevre ve iletişim konularında anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim, seyahat, anlaşmalar, ticaret, hukuk konularındaki gerilim, kontrol dışı kadersel gelişmelerle tetiklenebilir. İş ve kariyer anlamında desteklenebilirsiniz.

Yükselen Yengeç: İlişkiler, eş, ortak, açık düşmanlar konularında bir sonuca varıyorsunuz. Para konularında hırslı ve agresif hissedebilirsiniz. Kendinize ait ve ortaklaşa kaynaklar konularındaki gerilim, gelecek hedefleriyle bağlantılı olarak tetiklenebilir. Kendinize yeni bir arkadaş ortamı oluşturma ihtiyacında olabilirsiniz. İnançlar, seyahatler, eğitim, ticaret konularında destekleniyorsunuz.

Yükselen Aslan: Sağlık, iş ortamı, hizmet alınan kişiler ve ev hayvanları konusunda sonuç görebileceğiniz bir dönem. Kendinizi ifade ve görünür olma konusunda aktif ve istekli olduğunuz bu zamanda, ikili ilişkilerdeki gerilim iş hayatınızdaki ani gelişmelerle tetiklenebilir. İş değişiklikleri, evlilik gibi büyük değişimlerin hazırlığında olabilirsiniz. Ortaklaşa paralar, miraslar, ödemelerle ilgili şanslı zamanlardasınız.

Yükselen Başak: Aşk, çocuklar, sanat, hobiler, keyif veren konularla ilgili sonuca gidebileceğiniz bir dönem. Gizli düşmanlıklara açık zamanlardasınız. İçsel geriliminiz ve sağlık konularınız; uzaklar, iş bağlantıları, yer değişiklikleri ve seyahatlerle tetiklenebilir. Ufkunuzu genişletecek eğitimler, seyahatler, ticari bağlantılar yapma istekleriniz yoğun olabilir. Partner ve ilişkilerden gelecek destek konusunda şanslısınız.

Yükselen Terazi: Ev, aile, gayrimenkul, kökler ve içinizde biriktirdikleriniz konusunda sonuç alabileceğiniz bir dolunay. Arkadaşlıklar, gelecek planları, işten gelen kazanç konularında aktif ve isteklisiniz. Bu konularla; aşk, sanat, çocuklar ve hayattan keyif alma konuları arasındaki çatışma; ortaklaşa kaynaklar ve krizlerle tetiklenebilir. Başkalarından gelebilecek ortaklaşa kaynakları genişletmek istediğiniz bir dönem. Sağlık, iş ortamı, beslenme düzeni ve ev hayvanları konularında destekleniyorsunuz.

Yükselen Akrep: Yakın çevre, kardeşler, anlaşmalar, eğitim, kısa seyahatler konularında sonuçların görünür olduğu bir dönem. İş ve kariyer konularında dinamiksiniz. Patronlar, kariyer ile aile, ev ortamı arasındaki gerginlik; partner, ortaklar veya açık düşmanlar tarafından tetiklenebilir. İkili ilişkilere bakış açınızın, partnerden beklediklerinizin tamamen değişime uğradığı uzun bir zaman dilimi içindesiniz. Hobiler, çocuklar, kalpten gelen istekler konusunda destekleniyorsunuz.

Yükselen Yay: Maddi kaynaklar, öz değer ve yetenekler konusunda sonuç alabileceğiniz bir dönem. Yurtdışı, seyahatler, eğitimler, hukuk, ticaret, inanç konularında dinamiksiniz. İkisi birlikte düşünüldüğünde uzaklarla bağlantılı veya daha önce çalışmadığınız kişilerle sıra dışı iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Bu dönem yakın çevreyle meydana gelebilecek anlaşmazlıklar, kısa seyahatlerdeki aksamalar; sağlık, iş ortamı temalarıyla tetiklenebilir. Ev ortamı, gayrimenkul ve anne tarafı ile ilgili şanslı zamanlar olabilir.

Yükselen Oğlak: Bu sizin dolunayınız sevgili oğlaklar. Yaşamınıza dair önemli tüm konularda karar aşamasına gelebilirsiniz. Evlenme, ayrılma, iş değişikliği, sağlık konuları, imaj, hayata bakış tarzınız gibi kişiye özel durumlarda netleşmek olasıdır. Ayrıca çocuklar, aşk, hobiler, keyif veren konularla ilgi bir değişim arzusunda olabilirsiniz. Şahsi ve ortaklaşa kaynaklar arasında oluşabilecek dengesizlikler bu dönem sizi yorabilir. Yakın çevre, kardeşler, kuzenler tarafından desteklendiğiniz bir dönem.

Yükselen Kova: Dolunay herkesten gizli tuttuğunuz kişisel alanınızda gerçekleşiyor. Gizli düşmanlıklar, hastalıklar, bilinçaltı tutsaklıkları gibi konularda sona gelebilir; belki terapiler, enerji çalışmalarına başlamak isteyebilirsiniz. Bu dönem evle, ebeveynlerle ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Ayrıca yer değişikliği, gayrimenkul alım satımı gibi istekleriniz olabilir. İlişkiler hattındaki gerilimler, partnerle/ortakla fikir ayrılıkları görülebilir. Finansal konularda destekleniyorsunuz.

Yükselen Balık: Dolunay arkadaşlıklar, gruplar, işten elde edilen gelirler ve büyük gelecek planları ile ilgili konularınıza bir sonuçlanma getiriyor. Yeni bağlantılar, anlaşmalar, iş girişimleri konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenin değişime uğraması, iletişim tarzınızda radikal kararlar, kardeşlerinizin hayatında ani gelişmeler bu dönem sizi bekliyor olabilir. İş ortamı, sağlık, hizmet alınan kişiler ve ev hayvanları ile ilgili içsel bir gerilim yaşayabilirsiniz. Burcunuzdaki Jüpiter ise size zorda kaldığınız durumlar için destek sağlayıcı etkide olabilir.

Beyza Karaaytaç

Yazarın Instagram hesabı: @venus.edebiyati

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR