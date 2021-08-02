Aşk, kariyer, sağlık: 3 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 3 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



3 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 3 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelerek sosyalleşebilirsiniz. Daha önce var olan problemler ya da iletişimsizlik gibi durumlar ortadan kalkabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz biriyle de karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 3 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs, Uranüs ile olumlu etkileşimde. Parasal konularda beklemediğiniz bir akış başlayabilir, maddi olarak rahatlayabilirsiniz. Daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz yeni ve yaratıcı fikirler bulabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ederken sosyalleşme ve flört olasılıklarının yüksek olduğu bir gündesiniz. Yöneticiniz Merkür ile Ay olumlu açı yapıyor. Projelerinizle ilgili yeni parlak fikirler bulabilirsiniz.

Bugünleri sıkıntılı geçiriyor olabilirsiniz. İçinize kapanmak yerine arkadaşlarınıza açılmak size iyi gelebilir. Duygularınızı paylaşın. İniş çıkışlarınızı dengede tutmak için sağlıklı ilişkiler kurmanız önemli.

Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için uygun bir gün. İş çıkışı program yapabilirsiniz. Ayrıca yöneticiniz Güneş ile Ay arasında olumlu açı var, hedeflerinizle ilgili yaratıcılığınız yüksek. Bunu kullanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 3 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür ile Ay olumlu açı yapıyor. İşinizle ilgili yeni parlak fikirler bulabilir ve uygulamaya koyabilirsiniz.

Yöneticiniz Venüs, bugün Uranüs ile olumlu etkileşimde. Bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir ve bu seyahatte yeni kişilerle tanışabilirsiniz. İlişkiler açısından şifalanma olasılıkları güçlü.

İlişkilerinizle ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Var olan krizli durumlar çözülebilir, ilişkiniz şifalanarak daha da güçlenebilir. Ancak kıskançlık ve şüphe gibi gölgelerinize karşı uyanık olun.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündemde olabilir. Var olan problemler çözüme doğru gidebilir, ilişki şifalanabilir. İlişkiniz yoksa girdiğiniz sosyal bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn iş yerinizde günlük rutinlerinizi rahatlatacak bir düzen kurma konusunda sizi destekliyor. İyi bir organizasyonla sorumluluklarınızın birazını devredebilirsiniz. Bu sizi zihinsel olarak rahatlatabilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Genel olarak olumlu enerjilerin olduğu bir gün ve gündeminizde ikili ilişkiler var. Yöneticiniz Uranüs’ün Venüs ile olumlu etkileşimi ilişkilere şifalanma fırsatı veriyor. Yapıcı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Aile içerisinde bugüne dek çözülememiş sorunlar doğru bir iletişimle çözülebilir. Bugün ayrıca yaratıcılığınız zirvede, sanatsal çalışmalar yapıyorsanız bundan yararlanabilirsiniz. Aklınıza gelen yeni fikirleri yazın.

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