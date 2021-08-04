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Aşk, kariyer, sağlık: 5 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

5 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 5 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 5 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık: 5 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 5 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü  Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Ağustos günlük burç yorumlarını  kaleme aldı.

 
5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Mars ile Ay arasında olumlu etkileşim var. İnisiyatif alabilir, aile içinde çözülmesi gereken sorunları çözme yönünde adımlar atan kişi siz olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınız, kardeş veya akrabalarınızla bir araya gelerek sosyalleşebilirsiniz. Bugünlerde başlamayı düşündüğünüz bir eğitim olabilir, ancak kayıt yaptırmak için bir süre daha bekleyin.

İKİZLER BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize geliyor. Kazancınızı arttıracak planlar yapabilir, projeler geliştirebilirsiniz. Ancak odaklanma problemi ve zihinsel karmaşa yaşayabilirsiniz. Bu durumda biraz bekleyin.

YENGEÇ BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay  bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Şifalanma dönemine giriyorsunuz. Duygu iniş çıkışlarınızın biraz daha dengelendiğini hissedebilir, kişisel hedefleriniz ve projeleriniz üzerine eğilebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi biraz daha düşük bir modda ve içedönük hissediyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak ve yaşadıklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde duygusal bir karar almamaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle bir etkinlikte bir araya gelebilirsiniz. Motivasyonunuz ve enerjiniz daha yüksek. Ancak zihinsel olarak yorgun hissediyor olabilirsiniz, biraz kafanızı dağıtmak size iyi gelecek.

TERAZİ BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşiniz ya da kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Belirlediğiniz hedeflere doğru sizi götürecek güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak henüz bir karar almayıp gelişmeleri görmeye odaklanın.

AKREP BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dönük hayaller kuruyor olabilirsiniz. Bunların içinde yurt dışıyla bağlantılı konular olabilir, uzaklaşıp yeni bir hayata başlamayı düşünebilirsiniz. Neleri geride bırakabileceğinize bakabilirsiniz.

YAY BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat sizi değişime zorluyor, bu nedenle de arasıra krizler yaşıyor olabilirsiniz. Bunların içindeki fırsatları, hediyeleri görmeye çalışın. İyimser bakış açınızla üstesinden gelemeyeceğiniz mesele yok.   

OĞLAK BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgilenmeniz gerekebilir, bir iletişim problemi söz konusu olabilir. Diyalogları zihninizde yapmak yerine onunla konuşmanız hem kafanızı rahatlatacak hem de ilişkinizi şifalandıracak.  

KOVA BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işleriniz, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Rahat bir akış söz konusu, işlerinizi toparlarken bir yandan kafanızı da toplayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.  

BALIK BURCU - 5 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk var. Günün genel enerjileri olumlu; ancak karar alınması, bir şeye başlanması gereken bir zaman değil. Dolayısıyla yeni bir ilişki başlangıcı söz konusu ise biraz zaman verin.  

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... 

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