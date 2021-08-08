Aşk, kariyer, sağlık: 9 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
9 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 9 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 9 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinden itibaren işleriniz yoğunlaşabilir ve sonraki birkaç gün boyunca böyle devam edebilir. Bu süreçte birikmiş işlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.
BOĞA BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya ailevi meselelerle başlayabilir, inisiyatif kullanarak sorunları büyümeden çözebilirsiniz. İlerleyen saatlerde aşk hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Beklentilerinizi abartmamaya çalışın.
İKİZLER BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştirmek için bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz, bu uzun süredir ihtiyacınız olan şey olabilir. Yöneticiniz Merkür size destek veriyor. Akşam saatlerinde ailenizle zaman geçirebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya maddi durumunuzu ilgilendiren bir gündemle başlayabilirsiniz. Kısa bir seyahate çıkmayı planlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızdan ya da kardeşlerinizden destek görüyorsunuz.
ASLAN BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken bir süredir kafanızda olan fikirler somutlaşabilir, bunlara son şeklini verebilirsiniz. Ay’ın sizin burcunuzdan çıkmasıyla birlikte akşam saatlerinde bütçenizi ilgilendiren konular gündeme gelebilir.
BAŞAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilerleyen saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendi yaşamınıza odaklanıp hedeflerinize, plan ve projelerinize eğilebilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün desteği altındasınız.
TERAZİ BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken biraz içedönük hissedebilir, var olan planlarınızı iptal ederek evde kalmak isteyebilirsiniz. Bugün akşam saatleri spiritüel çalışmalar için çok uygun. Kafanızdakileri yazıya dökebilirsiniz.
AKREP BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken gündeminizde kariyerinizle bağlantılı konular var. Yeniay’ın ardından başlamış olan gelişmeler son şeklini alabilir. Akşam saatlerinde ise sosyalleşmek isteyebilirsiniz.
YAY BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir seyahat planı yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Gerçekçi olmayan beklentilere girmemenizde, olayları olduğu gibi görmenizde fayda var.
OĞLAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk günü biraz krizli olabilir. Vergi, sigorta, miras gibi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı işleriniz varsa akşam saatlerinde bunlarla ilgili gelişmeler olabilir.
KOVA BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Hayat sizi değişime zorluyor. Olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğinizi kullanırsanız krizleri çözebilirsiniz.
BALIK BURCU - 9 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde yoğun bir ajandanız var, birikmiş olan işlerinizi halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde evliliğiniz ya da ilişkiniz gündeme geliyor. Duygularınız abartılı tepkiler vermenize yol açabilir.
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