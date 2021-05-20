Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 20 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 20 Mayıs 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
20 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız yakınlarınız, kardeşler, kuzenleriniz, belki de kısa mesafe yolculuklar olacak. Daha yakın dönem planlara odaklanmak isteyeceksiniz.
BOĞA BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız finansal kaynaklarınız üzerine olacak. Nasıl büyütürüm, neler yapmalı planlayacaksınız.
İKİZLER BURCU -20 MAYIS 2021
Mutlu yıllar sevgili İkizler burçları! Önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızda istediğiniz değişimleri gerçekleştirme ve önümüzdeki bir yılı planlama şansınız olacak.
YENGEÇ BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca biraz daha kendi içinize dönmek ve inanılmaz yoğunlukta geçen son bir yılı düşünmek isteyebilirsiniz. Enerjiniz biraz daha düşük olacaktır, hiç merak etmeyin sizin sezonunuz öncesi depoluyorsunuz.
ASLAN BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız sosyal çevrenizde ve gelecek hedeflerinizde olacak. Bu süreçte dostlarla tekrar bir araya gelmek isteyeceksiniz.
BAŞAK BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız kariyerinizin ilerleyişi, toplumdaki yeriniz, evlilğiniz olacak. Hızlı kararlar sizi bekliyor.
TERAZİ BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız gelecek hayalleriniz. Daha fazla seyahat, yeni eğitimler, sizi mutlu edecek konular, vizyonunuzu genişletecek alanlara odaklanacaksınız. Hızlı ve değişken kararlara hazır olun.
AKREP BURCU -20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız ödemeler, finansal kaynaklarınız, vergiler, borçlar, varsa eşinizin maddi kaynakları üzerine olacak. Aynı anda birçok karar almak gerekebilir.
YAY BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız partneriniz, ilişkinizin geleceği ve de dış dünyadan aldığınız destek üzerine olacak. Fırsatlar başkalarından size gelecek.
OĞLAK BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız iş ortamınız, günlük rutinlerde yapılması gereken değişimler, iş ortamındaki organizasyon yapısı üzerine olacak. Sağlıkla ilgili temkinli olmaya devam etmek isteyeceksiniz.
KOVA BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız aşk hayatınız, flörtler, çocuğunuz varsa onun geleceği, ya da sizi mutlu eden konular, hobiler gibi alanlar olacak. Daha çok alternatif, daha çabuk karar değiştirme zamanı.
BALIK BURCU - 20 MAYIS 2021
Bugün itibariyle bir aylık süre boyunca odağınız ev ve yuva içindeki düzenlemeler olacak. Evi tekrar dekore etme, değiştirme, taşınma, anne baba ilişkilerindeki konular ilginizi bekleyecek.
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