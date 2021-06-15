Aşk, kariyer, sağlık: 16 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 16 Haziran 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



16 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 16 HAZİRAN 2021



Bütün dikkatinizi çalışmalarınıza odaklayacağınız bir gündesiniz. Öfkenizi iyi yönetmeniz çok önemli, aksi takdirde yanlış yer ve zamanda öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Akşam saatleri ilişkiler açısından keyifli olacak.

BOĞA BURCU - 16 HAZİRAN 2021

Yakın ilişkilerinizde rahat bir akış var. Bir süredir keyfinizi kaçıran sorunlar çözülebilir, istekleriniz gerçekleşebilir. Günlük rutinlerinizde detaylara takılmak yerine biraz daha spontan hareket etmeyi deneyin. Yeme-içmeyi abartmayın.

Aile içinde konuşulmamış konular birdenbire gündeme gelebilir. Ev taşımayı düşünüyorsanız önünüze birçok seçenek çıkmış olabilir. Bu aşamada ailenizden de destek alabilir, onların fikirlerini sorabilirsiniz. Beklentilerinizi abartmamaya çalışın.

Yakın çevrenizde sürekli dert dinleyen konumdasınız, bu da sizi yoruyor. Biraz karamsar hissedebileceğiniz bir gün. Bu kez siz bir yakınınıza içinizi açmayı ve sıkıntınızı paylaşmayı deneyin. Kardeşlerinizden destek görebilirsiniz.

Bugün para harcamayı abartabilirsiniz. Artık bir bütçe planı yapmanızın ve hayatınızı derleyip toplamanızın zamanı geldi. Cömertliğiniz bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. Alma-verme dengesine biraz daha dikkat.

BAŞAK BURCU - 16 HAZİRAN 2021

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Gelecek planlarınıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı yeniden yapılandırmaya çalıştığınız bu dönemde geçmişe çok takılmayın. Akışta kalmakta zorlanan kontrolcü yanınızı biraz frenlerseniz kafanız netleşecek.

Bugünlerde kendi dünyanıza kapanıp kalmış olabilirsiniz. Geçmiş ve gelecek hesaplaşmasına dalıyor, zihninizde her şeyi evirip çevirmekten yoruluyorsunuz ama burada fazla kalmak da size göre değil. Bir şekilde dengeye geleceksiniz.

Arkadaş çevrenizle yeniden bir araya gelme özlemi içindesiniz. Geçmişte yaşanmış tatsız olayları artık geride bırakmanız, hatta affetmeniz gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlerken rasyonel aklı da devre dışı bırakmayın.

Mesleki anlamda çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Geçmiş gelecek hesaplaşmasını yaparken beklentilerinizi abartmayıp olaylara biraz daha gerçekçi bakmaya çalışın. Akşam saatlerinde sosyalleşme isteğiniz ağır basacak.

Yurt dışı bağlantılı bazı işler ve organizasyonlar gündemde olabilir. Planlama ve yönetim konusundaki becerileriniz işinizi kolaylaştırıyor. Ancak mevcut düzeni koruma ısrarında olursanız bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Değişim sizin yararınıza olacak.

Parlak fikirleriniz var ancak karar almakta zorlanıyor ve bekleyip uygun koşulları kollamayı tercih ediyorsunuz. Hayatınızı yeniden yapılandırırken bütünün faydasına olacak fikirleriniz de var. Dönüşüm sürecindesiniz, birçok konuda farkındalığınız yükseliyor.

Evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde. Geçmişte yaşadığınız krizler bugün karar almanızı zorlaştırıyor olabilir. Kimseyi kırmamak için kendinizden ödün vermeyi bırakın. Sezgilerinize kulak verirseniz doğru kararlar gelecek.

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