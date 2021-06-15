Haftalık burç yorumları (14 Haziran-20 Haziran 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 14 Haziran 2021- 20 Haziran 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



14 HAZİRAN -20 HAZİRAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Geçmişteki problemlerin tekrar gündeminize gelebileceği bir hafta. Hafta başındaki sert açılar nedeniyle ani çıkışlar yapmamanızda fayda var. Özellikle hafta ortalarında sağlığınıza dikkat edin, baş ağrıları yaşayabilirsiniz. İş yerinde sürtüşmelere hazır olun, fikirlerinizi savunurken zarar görmeniz mümkün. Sakin kalmaya çalışın. Hafta sonuna doğru odağınız ilişkiler olacak. Sorun yaşamak istemiyorsanız biraz da karşı tarafı dinleyip anlamaya gayret edin.

Hafta ortalarına doğru günlük rutinlerinizi düzenlemeye odaklanacaksınız. Kendinizi en iyi hissettiğiniz yer eviniz olduğundan, evinizle ilgili yapılacak işler listesini tamamlarken keyif alabilirsiniz. Değişiklikler yapacaksanız abartmamaya gayret edin. Aşk ilişkileri açısından da iyi bir hafta. Hafta sonuna doğru birlikte çeşitli aktiviteler planlayabilirsiniz. Ancak ilişkinizde dengeyi korumak için kendi isteklerinizde direnmek yerine orta yolu bulmaya çalışın.

: Ailede konuşulmamış konular varsa gündeme gelebilir, birdenbire eski defterler açılabilir. Sorunları görmezden gelmek yerine dinleyip anlamaya çalışın. Tartışmalardan uzak durun. Hafta sonuna doğru biraz daha ılımlı olacaksınız, ilişkiler açısından güzel bir hafta sonu sizi bekliyor. Sosyalleşmeyi çok seviyorsunuz ama siz siz olun çok kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterin. Ailenizle bir etkinlik planlayabilirsiniz.

Duygusal anlamda sıkışık hissediyorsanız bazı şeyleri gereğinden fazla büyütüyor olabilirsiniz. Aniden kısa bir seyahat gündeminize gelebilir. Bir değişiklik yapmak aslında içinde olduğunuz ruh halinden çıkmanızı sağlayarak size iyi gelecek. Harekete geçmek için hafta sonunu bekleyin. Seyahate çıkamıyorsanız yakın çevrenizle bir araya gelerek güzel bir hafta sonu planlayabilirsiniz.

Hiç hesapta olmayan harcamalar ortaya çıkabilir ve bir anda düşündüğünüzden fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bunun bir seyahat planıyla ilgili olması mümkün. Özellikle sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmek için harcama yaparken cömertsiniz. Hafta sonuna doğru bazı organizasyonlar yapmak için harekete geçme isteği duyacaksınız. Tek dikkat etmeniz gereken ikili ilişkilerde güç savaşlarına girmemek ve hep “ben” dememek.

Haftanın genelinde çalışmalarınıza, plan ve projelerinize odaklanmış olacaksınız. Her şeyi en ince detaylarına kadar çalışırken yorulabilirsiniz, dinlenmeye de vakit ayırın. En azından gün içerisinde kısa molalar vermeyi ihmal etmeyin. Hafta sonunda bazı sosyalleşme planlarınız varsa iptal olabilir. Epeyce yorulduğunuzdan evde kalıp biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

Haftayı dalgalanan bir ruh haliyle geçiriyorsunuz. Yaşadığınız bazı sıkıntıları gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Olaylara daha sakin bir bakış açısıyla bakarsanız bazı farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Belki de şu an canınızı sıkan konular uzun vadede sizin iyiliğiniz içindir. İlişkilerinizle ilgili ani kararlar almamaya özen gösterin. Özellikle bitişler ya da başlangıçlar için ruh halinizin biraz dengelenmesini bekleyin. Hafta sonuna doğru odağınızı ilişkilerden kendinize çevireceksiniz.

Arkadaşlarınızla ya da katıldığınız çeşitli sosyal gruplarda bazı tartışmalar gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru yalnız kalma ihtiyacınız ağır basacak. Her şeyi biraz içinizde demlemek isteyeceksiniz. Öfke ya da intikam duygularına kapılmadan olaylara uzaktan bakmaya çalışın. İlişkilerinizle ilgili alacağınız bazı kararlar daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Ancak olmayanı oldurmaya çalışmaktan vazgeçmeniz, vadesini doldurmuş bazı konuları da geride bırakmanız gerekiyor.

İş ortamınızda var olan bazı problemler bir anda gözünüze batmaya ve sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Gerilimden hoşlanmıyorsunuz ama kendi doğrularınız konusunda ısrarcı olmanız nedeniyle gerilimli durumlar sizi bulabilir. İletişim kurmakta zorlandığınızı fark ederseniz bu hafta biraz olayları akışına bırakın. Hafta sonuna doğru sosyalleşmek ve biraz eğlenerek kafanızı dağıtmak isteyeceksiniz.

Kendinize yeni bir düzen kurmaya çalıştığınız bir dönemdesiniz ama var olan düzeninizi de bırakmakta zorlanıyorsunuz. Kariyerinizde faydası olacak bazı adımlar atmak gündeminizde. Bu belki bir eğitim, yurt dışı bağlantılı bir iş ya da bir sözleşme olabilir. Ancak karar vermeden önce iki kere düşünün. En doğru olan kararı vereceğinize güvenerek, biraz da akışına bırakıp neler olacağını görmeyi deneyebilirsiniz.

Çok fazla içinize attığınız ya da kafanızda senaryolar ürettiğiniz konularda bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişi ve geleceği değerlendirirken sabit bir bakış açısıyla bakmamaya çalışın, biraz esneyebilirseniz farklı çıkış yolları da bulabilirsiniz. Hafta sonunda biraz kendinize vakit ayırıp rahatlamayı deneyin. Aklınıza sıra dışı fikirler gelebilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Değişimden korkmayıp hayatın akışına güvenmeye çalışın.

Evliliğiniz ya da ortaklıklarınızla ilgili yeni farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Güçlü sezgilerinize güvenin ve koşulları zorlamadan değişime açık olun. Bazı şeyleri geride bırakarak artık önünüze bakmanız gerekiyor. Ancak kafa karışıklığınız nedeniyle ikilemde kalabilirsiniz. Herhangi bir karar almadan önce kafanızın netleşmesini bekleyin. Hafta sonuna doğru biraz daha netleşmiş olduğunuzu fark edeceksiniz.

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