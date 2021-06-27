Aşk, kariyer, sağlık: 28 Haziran'da burçları neler bekliyor?
28 Haziran 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 28 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 28 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 28 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilerleyen saatlerinde miras, sigorta, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminize gelebilir. Bazı krizler yaşamanız mümkün. Girişimlerde bulunmak, risk almak isteyebilirsiniz. Fevri hareket etmeyin.
BOĞA BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yoğun bir ajandanız olabilir. Gün boyu çalıştıktan sonra akşam saatlerinde sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Daha önce yaşanmış gerginlikler varsa hava yumuşayabilir.
İKİZLER BURCU -28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı konularla dolu bir gündemle haftaya başlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kariyerinizle ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Olaylara ılımlı yaklaşabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde bazı maddi konular gündeminizde olabilir. Dışarıdan destek alarak bu meseleleri çözebilirsiniz, olayları kişisel almamaya çalışın. Ruh haliniz değişebilir, hassasiyetiniz artabilir.
ASLAN BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik, ortaklık konularınızla ilgilenerek haftaya başlayabilirsiniz. Günün ilerleyen zamanlarında miras, vergi, sigorta gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Destek alarak çözebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılacak işler listenizi ve ajandanızı düzenleyerek güne başlamanız sizi iyi hissettirecek. Akşam saatlerinden itibaren evliliğinize ya da yakın ilişkinize odaklanıp bazı konuları şifalandırmak mümkün olacak.
TERAZİ BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinde bazı rutin işlerinizi halletmek zorunda kalabilirsiniz. Ay’ın Balık burcuna geçmesiyle birlikte hassasiyetiniz artabilir. Duygusal anlamda kendinizi dengelemeye ihtiyacınız var.
AKREP BURCU -28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde epeyce sorun çözmüş olabilirsiniz. Bugün akşamdan itibaren keyifli konulara ve yakın ilişkilerinize vakit ayırabilirsiniz. Ay’ın Balık’a geçmesiyle sezgiselliğinizi çok daha yoğun hissedeceksiniz.
YAY BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde kısa seyahatler planlamış olabilirsiniz. Ailenizden uzakta yaşıyorsanız bugünlerde onların yanına gitmeyi planlarınız arasına alabilirsiniz. Size manevi anlamda ihtiyaçları olabilir.
OĞLAK BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilk saatlerinde bazı maddi konuları çözmeniz gerekebilir. Ardından akşam saatlerinde yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Diğerlerine manevi anlamda destek olmaya çalışabilirsiniz.
KOVA BURCU -28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinde para giriş-çıkışı söz konusu olabilir. Gün sonunda kendinizi çevrenizden izole etmeye, yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Dışarıya belli etmeseniz de hassas olabilirsiniz.
BALIK BURCU - 28 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu akşam Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte başkalarından daha kolay etkilenebilirsiniz ve ruh haliniz kolayca değişebilir. Odağınız kendiniz olsun. Bazı spiritüel çalışmalar yapmak için ideal bir dönem.
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