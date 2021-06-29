Aşk, kariyer, sağlık: 30 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 30 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Harekete geçmekle ilgili bloke olmuş hissedebilirsiniz. Engellenmek, ne yapacağını bilmemek gibi durumlar sizi gerginleştiriyor. Kredi ya da sigorta vb. başvurusu yapmak, imza atmak için pek uygun bir gün değil.

BOĞA BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz ancak bu ortamlarda gerginlikler söz konusu olabilir. İletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar ya da tartışmalar olası. Aynı şekilde sosyal medyadaki diyaloglarınızda da dikkatli olun.

Kariyerinizle ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçme isteği duyuyor olabilirsiniz. Ancak bugünlerde gökyüzündeki gergin enerji bir süre beklemenizin daha iyi olacağını söylüyor. Hızlı kararlar almayın.

Yoğun bir içsel gerginlik, huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı ya da eğitimle ilgili işleriniz varsa hiçbiri ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelebilir.

Yapılması gereken ödemeler, gelmesini beklediğiniz paralarla ilgili blokajlar söz konusu olabilir. Bugünlerde işlerin pek de hızlı yürümüyor olması sizi gerginleştirebilir. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ortaklık konularıyla ilgili problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugünlerde rakiplerinize karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Havadaki gergin enerjiyle hızlı hareket etmeyin.

Bugünlerde tüm enerjiniz tükenmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken işlere biraz da olsa ara verip kendinizle ilgilenmek size iyi gelebilir. Psikolojik dengenizi korumaya çalışın.

Yakın çevrenizle bazı aktivitelere katılabilirsiniz. Ancak birtakım sorunlar gündeme gelebilir. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın.

Aile içinde fikir ayrılıklarından kaynaklanan gerginlikler söz konusu olabilir. Ortak bir karar almakta zorlanabilirsiniz. Bazı anlaşmalar yapılacaksa bunları şimdilik biraz ertelemekte fayda var.

Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizde bulunan kişilerle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Seyahat planınız varsa şimdilik ertelenebilir ya da aksilikler çıkabilir. Harekete geçmek için uygun bir dönem değil.

Maddi konularla ilgili birtakım blokajlar söz konusu olabilir. Yapmanız gereken ödemelerle bağlantılı olarak bazı konuları şimdilik rafa kaldırmanız gerekebilir ve bu da sizi gerginleştirebilir.

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti bugün de sürüyor, spiritüel çalışmalar yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Huzursuzluk yaşıyorsanız plan ve projelerinize göz atmak, yapılacak işler listesi hazırlamak biraz kafanızı dağıtabilir.

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