Aşk, kariyer, sağlık: 30 Haziran'da burçları neler bekliyor?
28 Haziran 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 30 Haziran'da neler bekliyor? İşte 30 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 30 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harekete geçmekle ilgili bloke olmuş hissedebilirsiniz. Engellenmek, ne yapacağını bilmemek gibi durumlar sizi gerginleştiriyor. Kredi ya da sigorta vb. başvurusu yapmak, imza atmak için pek uygun bir gün değil.
BOĞA BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz ancak bu ortamlarda gerginlikler söz konusu olabilir. İletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar ya da tartışmalar olası. Aynı şekilde sosyal medyadaki diyaloglarınızda da dikkatli olun.
İKİZLER BURCU -30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçme isteği duyuyor olabilirsiniz. Ancak bugünlerde gökyüzündeki gergin enerji bir süre beklemenizin daha iyi olacağını söylüyor. Hızlı kararlar almayın.
YENGEÇ BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir içsel gerginlik, huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı ya da eğitimle ilgili işleriniz varsa hiçbiri ilerlemiyor gibi hissedebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelebilir.
ASLAN BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılması gereken ödemeler, gelmesini beklediğiniz paralarla ilgili blokajlar söz konusu olabilir. Bugünlerde işlerin pek de hızlı yürümüyor olması sizi gerginleştirebilir. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın.
BAŞAK BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik ya da ortaklık konularıyla ilgili problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugünlerde rakiplerinize karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Havadaki gergin enerjiyle hızlı hareket etmeyin.
TERAZİ BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde tüm enerjiniz tükenmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken işlere biraz da olsa ara verip kendinizle ilgilenmek size iyi gelebilir. Psikolojik dengenizi korumaya çalışın.
AKREP BURCU -30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle bazı aktivitelere katılabilirsiniz. Ancak birtakım sorunlar gündeme gelebilir. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın.
YAY BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içinde fikir ayrılıklarından kaynaklanan gerginlikler söz konusu olabilir. Ortak bir karar almakta zorlanabilirsiniz. Bazı anlaşmalar yapılacaksa bunları şimdilik biraz ertelemekte fayda var.
OĞLAK BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizde bulunan kişilerle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Seyahat planınız varsa şimdilik ertelenebilir ya da aksilikler çıkabilir. Harekete geçmek için uygun bir dönem değil.
KOVA BURCU -30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularla ilgili birtakım blokajlar söz konusu olabilir. Yapmanız gereken ödemelerle bağlantılı olarak bazı konuları şimdilik rafa kaldırmanız gerekebilir ve bu da sizi gerginleştirebilir.
BALIK BURCU - 30 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti bugün de sürüyor, spiritüel çalışmalar yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Huzursuzluk yaşıyorsanız plan ve projelerinize göz atmak, yapılacak işler listesi hazırlamak biraz kafanızı dağıtabilir.
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