Gençlik iksiri Nar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bereket sembolü nar, sadece marketlerde değil, bakım ürünlerinde de karşımıza çıkıyor. Narın mucizevi gücünden faydalanmak için ister direkt cildinize sürün ister nar içerikli bu ürünleri kullanın.

İşte gençlik pınarı narın saymakla bitmeyen faydaları…



Aknelerle savaşır

Akneler çoğunlukla sindirim problemleri veya hormonal dengesizliklerden kaynaklanır. Nar, akne oluşumunu engellemeye yardımcıdır. Sağlıklı kan dolaşımını ve sindirimi düzenler. Yüzünüzde belirgin bir akne oluşumu varsa narın suyunu alıp akneli bölgeye direkt sürebilirsiniz.



Yıllara meydan okur

Yaşlanma ve güneşin zararlarından dolayı oluşan cilt hasarlarına karşı nar suyu cildinizin en büyük dostudur. Cildi koruyan kolajen ve elastin dokularının üretiminden sorumlu olan hücreler yani fibroblastların ömrünü uzatır. Böylece cildiniz yıllara meydan okurken, kırışıklıkların görünümü minimuma iner.



*Formsante Dergisi'nden alınmıştır.