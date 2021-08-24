Aşk, kariyer, sağlık: 25 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 25 Ağustos 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Ağustos çarşamba günlük burç yorumları...



25 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 25 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Şimdiye odaklanıp, güncel plan ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. İleriye dönük hızlı kararlar vermemenizde fayda var. Sonradan beklediklerinizi bulamayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 25 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içedönük hissedebilir, evde kalıp hiçbir şey yapmamak isteyebilirsiniz. Sosyalleşmek için uygun bir gün olmayabilir. Hatta spiritüel çalışmalar yapmanız için daha uygun.

Bugün yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz açı var. Karar almakla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz, kafanız karışık olabilir. Emin olmadığınız konularda şimdilik beklemede kalın.

İşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bir iş anlaşması, sözleşme yapmak ya da yeni bir işe başlamak için uygun bir gün değil. Eğer yapacaksanız sonradan başınızı ağrıtabilecek hususlara karşı dikkatli olun.

Yurt dışı bağlantılı işleriniz söz konusu ise bugün bir anlaşma, sözleşme yapmamaya ya da azami dikkatli olmaya çalışın. Sonradan istemediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, işin rengi değişebilir.

BAŞAK BURCU - 25 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz açı var. Vergi, sigorta, miras, ortak kazançlar gibi konularda herhangi bir sözleşmeye imza atarken dikkatli olun ya da şimdilik bu konularda beklemede kalın.

İkili ilişkilerdeki beklentileriniz hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Karşı tarafın iletişim kurma tarzından rahatsız olabilir ya da gergin hissedebilirsiniz. İş ortaklıklarınız varsa bugün herhangi bir imza atmayın.

Yoğun iş gündeminiz olabilir. Sonradan size yük olabilecek işler almamanızda ya da yeni bir iş anlaşması yapmamanızda fayda var. Yararınıza olacağını düşündüğünüz durumlar beklentinizi karşılamayabilir.

İkili ilişkilerle ilgili olarak karşılıklı beklentilerin uyuşmaması ve hayal kırıklığı yaratan konular söz konusu olabilir. Ancak işler göründüğü gibi olmayabilir. Fevri bir davranışta bulunmamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev-emlak alım satım konuları ya da taşınma gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Satürn’ün desteği altındasınız. Eğer mantıklı ve gerçekçi bakış açınızı devrede tutarsanız gelişmeler sizin yararınıza olabilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Almak istediğiniz bir eğitim söz konusu ise bugün bir karar almak ya da kayıt yaptırmak için uygun değil, uzun vadede beklediklerinizi bulamayabilirsiniz. Ayrıca eğitim kurumunu iyi araştırmanızda fayda var.

Parasal konular gündeminize geliyor. Yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında olumsuz açı var. Harcamalarınızda, özellikle internet alışverişlerinde dikkatli olun, yanıltıcı bilgi veya dolandırıcılık söz konusu olabilir.

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