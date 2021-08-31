Aşk, kariyer, sağlık: 1 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 1 Eylül 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...



1 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 1 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Dış dünyadan uzaklaşma isteği duyabilir, işlerinize odaklanmakta biraz zorlanabilirsiniz. Duygusal olarak biraz gerilimli bir gün. İlişkilerinizle ilgili aklınızı kurcalayan, düşünmeniz gereken konular olabilir.

BOĞA BURCU - 1 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizdeki gerilim yaratan konuları güzellikle halledebilmek için gökyüzünde olumlu enerjiler var. Ancak olayları daha geniş bir perspektiften görebilmeniz gerekiyor.

Ayın ilk gününde bütçenizle ilgilenebilir, mali durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Bu ayki birikim veya harcama planlarınıza göz atabilirsiniz. Ailenizle ilgili yapmanız gereken harcamalar olabilir.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Yaşamınızın genel gidişatına odaklanabilir, yapmak istediklerinize, hedef ve hayallerinize yeniden bakabilirsiniz. Duygularınızla birlikte mantığınızı da kullanarak kararlar alabilirsiniz.

İlişkilerinize biraz geri çekilip dışarıdan bakabilirsiniz. Sizde öfke uyandıran konuların derinine inebilirsiniz. Olayın kendisinden çok sizde neyi neden tetiklediği önemli. İçsel krizleri farkındalıkla çözebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 1 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplantı veya organizasyonlara katılabilir, sosyal gruplarda dikkat çekebilirsiniz. İlişkilerde sadece rasyonel aklınızı değil, duygusal zekanızı da kullanmanız gerekiyor. Diğer türlü soğuk ve mesafeli görülebilirsiniz.

Bugünlerde iş ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Uzlaşmacı, dengeli ve yeri geldiğinde diplomatik oluşunuzla dikkat çekiyorsunuz, ancak bugünlerde işinize duygularınızı fazlaca karıştırmanız mümkün, dikkatli olun.

Bulunduğunuz çevreden ve günlük rutininizden uzaklaşma isteği duyabilirsiniz. Şehirden uzak bir yerde vakit geçirmek size iyi gelebilir. Eğitim almak istediğiniz konularda okumalar yapmak için de ideal bir dönem.

Duygu dünyanız biraz karışmış olabilir, bunun temel nedeni de ilişkileriniz. Yaşadığınız sorunları kafanızda evirip çevirmek yerine karşı tarafla yüzleşmeyi deneyin. Empati yapmanızda daima fayda var.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel ve duygusal olarak evliliğiniz ya da ilişkinize odaklısınız. Birlikte iyi vakit geçirmek için bir organizasyon yapabilirsiniz. Karşı taraftan beklemek yerine siz harekete geçin, bu ilişkiyi güçlendirecek.

KOVA BURCU 1 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun çalışmanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bugünlerde iş ilişkileriniz de önem kazanıyor. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle kadın hastalıklarıyla ilgili rutin kontrollerinizi yaptırın.

Aklınızda da kalbinizde de aşk var, bugünlerde duygularınızı çok yoğun hissedebilirsiniz. İniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Dengenizi korumak için akışta kalmaya, anın içindeki güzellikleri görmeye çalışın.

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