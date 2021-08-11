Aşk, kariyer, sağlık: 12 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 12 Ağustos 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



12 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 12 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün evliliğiniz ya da ilişkinizi güçlendirmeniz için gökyüzü size destek veriyor. Mevcut sorunları konuşarak çözüme gidebilirsiniz. Empati kurmakta daha başarılı olabilirsiniz, bu da ilişkinizi sağlamlaştıracaktır.

BOĞA BURCU - 12 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir ertelediğiniz ya da üşendiğiniz işleri halletmeye başlayabilirsiniz. Yapılacak işler listenizi hafiflettikçe rahatlayacaksınız. Ayrıca yöneticiniz Venüs ile Plüton arasında olumlu açı var, ilişkiniz güçleniyor.

Yöneticiniz Merkür bugün Başak burcuna geçiyor. Daha rasyonel düşünebilir, isabetli kararlar alabilirsiniz. Gündeminizde aşk var. Gökyüzünün desteğiyle ilişkinize tutku ve derinlik katabilirsiniz.

Aile içinde sorunlar konuşularak çözülebilir, aile bağlarınız güçlenebilir. Yapıcı davranabilir ve takdir kazanabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte aldığınız kararlarda duygularınızdan ziyade mantığınızı kullanabilirsiniz.

Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle sosyal bir ortamda keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkileriniz güçlenebilir, birbirinize bağlılığınız artabilir. Ayrıca yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönem.

BAŞAK BURCU - 12 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte analiz gücünüz artıyor. Hayatınızda önemli bir eşikteyseniz karar almak için en uygun zaman.

Ay sizin burcunuza geçti, yöneticiniz Venüs de Plüton ile olumlu açı yapıyor. İlişkinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca karar almakta zorlandığınız konularda daha net düşünüp karar alabileceğiniz bir dönem başlıyor.

Yöneticiniz Plüton’un Venüs ile olumlu açısı ilişkinizi güçlendirmeniz için size şans veriyor. Biraz yalnız kalmak isteyebileceğiniz bir gün, ancak ilişkinizde sorun yaşıyorsanız bu olumlu etkiden yararlanın. Her şey değişebilir.

Arkadaşlarınızla veya sosyal gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Günün olumlu enerjileriyle iletişimde rahat bir akış olabilir, var olan ilişkiler güçlenebilir. Enerjiniz ve yaratıcılığınız yüksek.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizi ilgilendiren konular ön planda. Önümüzdeki süreçte analiz gücünüz ve ekip çalışmaları adına karar alma yetenekleriniz öne çıkabilir. Ancak biraz daha esnek olmaya çalışmalısınız.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünün olumlu enerjisi sizi ilişkilerinizde ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konularda destekliyor. Eğitim, iletişim gibi konularda rahat bir akış var. Almak istediğiniz bir eğitim varsa kayıt yaptırabilirsiniz.

Dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Çoğu kez zorlandığınız alma-verme dengesini kurmada başarılı olabilir, ilişkinizi güçlendirirken sağlıklı sınırlar çizebilirsiniz. Yaratıcılığınızın da yüksek olduğu bu dönemi değerlendirin.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR