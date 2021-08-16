Aşk, kariyer, sağlık: 17 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
17 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 17 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 17 Ağustos 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Ağustos salı günlük burç yorumları...
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17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uluslararası ticaret ya da iş bağlantılarınız olan kişilerle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Mars’ın gerilimli bir açısı var. İşlerinizin etkilememesi için fevri davranmamanızda fayda var.
BOĞA BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pürüzler çıkabilir ya da evrak işlerinden kaynaklanan gecikmeler olabilir. Öfkenize hakim olabilirseniz krizleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pürüzler çıkabilir ya da evrak işlerinden kaynaklanan gecikmeler olabilir. Öfkenize hakim olabilirseniz krizleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük rutin işleriniz ve sorumluluklarınız sizi yorabilir. Fazla stres size iyi gelmiyor, sağlığınıza dikkat edin. Gün sonunda sizi rahatlatacak meditasyon ya da yoga gibi çalışmalar yapabilirsiniz.
ASLAN BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gökyüzündeki Venüs enerjisini ilişkilerinizi iyileştirmek ya da yeni bir ilişkiye başlamak için değerlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş sizi destekliyor. Ancak karşı tarafla ego çatışmalarına girmemelisiniz.
BAŞAK BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içinde bazı problemler olabilir ve bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Olaylara kötü tarafından bakmak yerine zamana bırakmanız iyi olabilir. Fazla eleştirel olmaktan kaçının.
TERAZİ BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Tüm ilişkilerinizde alma-verme dengesi kurmaya dikkat edin. Kendi alanınızı koruyamadığınızda gerilim yaşıyorsunuz.
AKREP BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular gündeminizde, bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Parasal sorunları çözmek amacıyla kararlar alabilirsiniz. Ancak iş yerinizden gelir artışı talep etmek için uygun bir zaman değil.
YAY BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay, burcunuzdaki transitine devam ediyor. Hedeflerinize, hayattan neler beklediğinize odaklanabilirsiniz. Planlar yapıp kararlar almanız, yapılacak işler listesi oluşturmanız için ideal bir süreç.
OĞLAK BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borç-alacak, kredi, kredi kartı gibi konular gündeminize gelebilir. Evrak işlerinden kaynaklanan gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca bilinçaltınızın aktif olduğu bir gün. Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz.
KOVA BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Empati yapabildiğiniz sürece arkadaşlıklarınız güçlenebilir, sıkı bağlar kurabilirsiniz. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın. Siz çok iyi bir dinleyicisiniz, empati geliştirmek için bundan yararlanın.
BALIK BURCU - 17 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinize odaklanabilir, kariyerinizi ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor, belirsizlikler sona erebilir. Ayrıca yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir gün.
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