Aşk, kariyer, sağlık: 17 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
17 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 17 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 17 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 17 Temmuz 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Mars, Ay ile olumlu etkileşimde olduğundan, hafta sonu evliliğiniz ya da ilişkiniz açısından keyifli başlıyor. Ancak egonuza yenilmemeniz ve kendi isteklerinizi ön plana koymamanız kritik önem taşıyor.
BOĞA BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük yaşamınızı organize etmekle ilgilenebilirsiniz. Evi derleyip toparlamak, düzenlemek, hatta kişisel bakım yapmak için ideal bir gün. Akşam saatlerinde evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor.
İKİZLER BURCU -17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkiler ve sosyalleşme bakımından güzel bir gün. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilir, spor ya da çeşitli aktivitelerle zaman geçirebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle bir arada vakit geçirebilirsiniz. Ailenizden bazı konularda destek alamadığınızı hissediyor olmanız mümkün. Olayları kişisel almamaya çalışın. Akşam saatlerinde ikili ilişkiler gündeme geliyor.
ASLAN BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Güneş’in Ay ile olumsuz etkileşimi bugün kendinizi bloke olmuş hissetmenize neden olabilir, korkularınız tetiklenebilir. Yakın olduğunuz kişilerle vakit geçirerek negatif enerjiden uzak kalmaya çalışın.
BAŞAK BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi durumunuzu ilgilendiren konularda bazı blokajlar oluşabilir. Engellerin kendi endişeleriniz olmadığından emin olun. Akşam saatlerinde kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay’ın burcunuzdaki transiti akşam saatlerinde sona eriyor. Yöneticiniz Venüs’ün Ay ile olumlu etkileşimi ise adeta ilişkilerde zorlandığınız konularla ilgili size bir şans daha veriyor. Günü iyi değerlendirin.
AKREP BURCU -17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde biraz daha rahat bir akış başlıyor. Akşam saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve sizi kendi yaşamınıza, plan ve projelerinize odaklıyor. Bu esnada ilişkileriniz de şifalanabilir.
YAY BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilk saatleri ilişkiler açısından keyifli. Ancak kendi değerlerinizi savunurken karşı tarafın değerlerine de saygı duymanız gerektiğini hatırlayın. Akşam saatlerinde biraz geri çekilip yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son günlerini çok fazla çalışarak geçirmiş olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle keyifli zaman geçirebileceğiniz bir hafta sonu başlıyor. Sorumlulukları şimdilik bir kenara koyun.
KOVA BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonu sosyal ilişkiler açısından keyifli başlıyor. Akşam saatlerinde ise kariyerinizin geleceğini ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Endişelerinizin sizi durdurmasına izin vermeyin.
BALIK BURCU - 17 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatleri ikili ilişkiler açısından keyifliyken, diğer yandan gökyüzünde öz güven problemleri ve korkuları tetikleyebilecek enerjiler var. Akşam saatlerinde bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir.
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