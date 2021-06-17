Aşk, kariyer, sağlık: 18 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 18 Haziran 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



18 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 HAZİRAN 2021



Yorucu bir hafta geçirdiniz, yoğun iş günlerinin ardından bu akşamdan itibaren ailenize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Ay karşıt burcunuz Terazi’ye geçti; ikili ilişkilere denge geliyor, gerginlikler sona eriyor.

BOĞA BURCU - 18 HAZİRAN 2021

İş yerinizde denge kurmak, arabulucu olmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bazı konular varsa onlar için harekete geçmeniz gerekiyor. Hafta sonu yeme-içmeyi abartmayın.

İkili ilişkiler açısından keyifli bir gün, flört rüzgarları esiyor. Akşam saatlerinde hafta sonu için birlikte bazı planlar yapabilirsiniz. Hafta boyunca zihninizi meşgul eden konuları düşünmeyi bırakıyorsunuz.

Her şey yolundayken bile konu sevdikleriniz olduğunda endişeli oluyorsunuz. Bugün her şeyi bir tarafa bırakıp ailenizle olmak isteyeceksiniz. Ailenizle ilgili bir konuda harekete geçebilirsiniz.

Maddi konularla ilgili olarak hafta içinde yaptığınız planlamaların ardından kısa bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Artık biraz da eğlenmek istiyorsunuz, en doğal hakkınız. Hafta sonu keyifli olacak.

BAŞAK BURCU - 18 HAZİRAN 2021

Kişisel bakım, sağlık ya da estetik gibi konular için para harcamanız gerekebilir. Bir süredir planlama yapıyorsanız akşam saatlerinde harekete geçmek isteyeceksiniz. Detaylara takılmamaya çalışın.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor, gökyüzünde güzel açılar var. Keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor. Uzun zamandır içinde olduğunuz karamsar ruh halinden çıkıyor, iyi hissetmeye başlıyorsunuz.

Bugün biraz içinize dönmek, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanızda bozulan bazı dengeleri yeniden kurmaya çalışıyorsunuz. İkili ilişkilerle ilgili olarak sezgilerinizi dinleyin.

Arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla bazı etkinlikler planlamak ya da böyle bir plana dahil olmak isteyebilirsiniz. İşinize odaklı olduğunuz yoğun bir haftanın ardından keyifli günler geliyor.

Kariyerinizle ilgili olarak atmak istediğiniz bazı adımlar için oldukça uygun bir gün. Bir süredir kararsız kaldığınız bir konu varsa onunla ilgili harekete geçmenizin zamanı gelmiş olabilir.

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konularında bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Sıra dışı fikirlerinizi hayata geçirmeniz konusunda gökyüzü sizi destekliyor. Kendinize güvenmeniz yeterli.

İkili ilişkiler şifalanıyor. Son dönemde birtakım gerginlikler yaşandıysa, içinize attığınız konuları paylaşmayı deneyin. Karşı tarafın da sizi anlayacağını ve destekleyeceğini göreceksiniz.

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