Aşk, kariyer, sağlık: 20 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 20 Ağustos 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ağustos cuma günlük burç yorumları...



20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal gruplarla ilgili konular gündeminize geliyor. Kendinizi ait hissetmediğiniz yerleri ve kişileri sorgulama sürecine girebilirsiniz. Ancak olayları büyütmemenizde fayda var.

BOĞA BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak öfkenize hakim olup fevri davranmamanız önem taşıyor. İş değişikliği düşünüyorsanız önümüzdeki süreçte bu değişikliği yapabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler ya da hukuk, eğitim konularında geleceğe dair yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür, Uranüs’le olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Bu fırsatı değerlendirin.

Miras, vergi, sigorta gibi konularda evrak işleriniz varsa onları halletmek için çok uygun bir gün. İmza atabilir, sözleşmeler yapabilirsiniz. Sosyal ve ikili ilişkiler açısından da olumlu enerjiler var.

Evlilik, ilişki ya da ortaklık konularında bazı çatışmalara, ego savaşlarına müsait bir gün. Kişisel hedeflerinizle ilişkilerinizden beklentileriniz uyuşmuyor olabilir. Fevri hareketlerle gemileri yakmayın.

BAŞAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlık problemleriniz varsa bunlarla ilgili tedaviye başlamak ya da terapi almak için uygun bir süreçtesiniz. İş yükünüzü biraz azaltmaya ve kendinize zaman ayırmaya çalışın. Planlı programlı biri olduğunuz için bunda zorlanmazsınız.

Aşk konularında yöneticiniz Venüs’ün desteği altındasınız. Geleceğe dönük kararlar bile alabilirsiniz. Ancak beklentilerinizin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda farkındalık içinde olmanız önem taşıyor.

Aile içi gerginliklerin söz konusu olabileceği bir gün. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmanız ya da güç savaşlarına girmeniz durumunda tartışmalar çıkabilir. Mantık çerçevesinde hareket etmelisiniz.

Bugün yöneticiniz Jüpiter ile Güneş arasında gerilimli bir açı var. Her tür abartıdan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularla ilgili olarak, özellikle aşırı ve harcamalar konusunda temkinli olmalısınız. İyi düşünülmüş kararlarınızda ise rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Doğru kararlar sonucu para akışınız hızlanabilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine başlıyor ve Pazar günü gerçekleşecek dolunayın etkisine yavaş yavaş giriyorsunuz. Yöneticiniz Uranüs’ün Merkür’le yaptığı olumlu açı sizi yeni kararlar alma konusunda destekliyor.

Bilinçaltınızın aktif olduğu günlere giriyorsunuz. Bugünlerde haberci rüyalar görebilirsiniz. Endişeleriniz, korkularınız yüzeye çıkabilir ama hiçbir şeyi abartmayın. Spiritüel çalışmalar yapmak içim uygun bir süreç.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR