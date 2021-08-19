Aşk, kariyer, sağlık: 20 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
20 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 20 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 20 Ağustos 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ağustos cuma günlük burç yorumları...
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20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal gruplarla ilgili konular gündeminize geliyor. Kendinizi ait hissetmediğiniz yerleri ve kişileri sorgulama sürecine girebilirsiniz. Ancak olayları büyütmemenizde fayda var.
BOĞA BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak öfkenize hakim olup fevri davranmamanız önem taşıyor. İş değişikliği düşünüyorsanız önümüzdeki süreçte bu değişikliği yapabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler ya da hukuk, eğitim konularında geleceğe dair yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür, Uranüs’le olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Bu fırsatı değerlendirin.
YENGEÇ BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta gibi konularda evrak işleriniz varsa onları halletmek için çok uygun bir gün. İmza atabilir, sözleşmeler yapabilirsiniz. Sosyal ve ikili ilişkiler açısından da olumlu enerjiler var.
ASLAN BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik, ilişki ya da ortaklık konularında bazı çatışmalara, ego savaşlarına müsait bir gün. Kişisel hedeflerinizle ilişkilerinizden beklentileriniz uyuşmuyor olabilir. Fevri hareketlerle gemileri yakmayın.
BAŞAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlık problemleriniz varsa bunlarla ilgili tedaviye başlamak ya da terapi almak için uygun bir süreçtesiniz. İş yükünüzü biraz azaltmaya ve kendinize zaman ayırmaya çalışın. Planlı programlı biri olduğunuz için bunda zorlanmazsınız.
TERAZİ BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk konularında yöneticiniz Venüs’ün desteği altındasınız. Geleceğe dönük kararlar bile alabilirsiniz. Ancak beklentilerinizin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda farkındalık içinde olmanız önem taşıyor.
AKREP BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi gerginliklerin söz konusu olabileceği bir gün. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmanız ya da güç savaşlarına girmeniz durumunda tartışmalar çıkabilir. Mantık çerçevesinde hareket etmelisiniz.
YAY BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Jüpiter ile Güneş arasında gerilimli bir açı var. Her tür abartıdan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin.
OĞLAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularla ilgili olarak, özellikle aşırı ve harcamalar konusunda temkinli olmalısınız. İyi düşünülmüş kararlarınızda ise rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Doğru kararlar sonucu para akışınız hızlanabilir.
KOVA BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine başlıyor ve Pazar günü gerçekleşecek dolunayın etkisine yavaş yavaş giriyorsunuz. Yöneticiniz Uranüs’ün Merkür’le yaptığı olumlu açı sizi yeni kararlar alma konusunda destekliyor.
BALIK BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltınızın aktif olduğu günlere giriyorsunuz. Bugünlerde haberci rüyalar görebilirsiniz. Endişeleriniz, korkularınız yüzeye çıkabilir ama hiçbir şeyi abartmayın. Spiritüel çalışmalar yapmak içim uygun bir süreç.
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