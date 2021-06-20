Aşk, kariyer, sağlık: 20 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 20 Haziran 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



20 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 20 HAZİRAN 2021



Öğleden sonra Ay’ın Akrep burcuna geçişi ile birlikte, keyifli başlayan hafta sonu biraz gergin etkilerle devam edebilir. Öfkeli olabilirsiniz. İğneleyici konuşmalar ve ego savaşlarından uzak durmaya dikkat edin.

BOĞA BURCU - 20 HAZİRAN 2021

Evlilik ya da yakın ilişkiler açısından biraz gerilimli bir gün olabilir. Bazı konulara tekrar tekrar döndüğünüzü fark edebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle empati yapıp doğru bir iletişim kurmak birçok şeyi çözebilir.

Sağlığınızla ilgili olarak ihmal ettiğiniz konular karşınıza çıkabilir. Başka işlere dalıp kendi sağlığınızı arka plana atmayın. Aynı anda birçok işi yapmaya çalışırken bazen kendinizi unutuyorsunuz.

Bugünü biraz hobilerinize vakit ayırarak geçirmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler için de güzel bir gün ancak ilerleyen saatlerde bazı gerginlikler oluşabilir. Sürekli alttan alıp sonradan üzülen siz olmayın.

Aile içinde oluşabilecek gereksiz gerilim ve tartışmalara dikkat. Her durumu yönetmeye çalışıyorsunuz ve başarılı da oluyorsunuz ancak ilerleyen saatler öfke patlamalarına müsait.

BAŞAK BURCU - 20 HAZİRAN 2021

Kardeşleriniz ve yakınlarınızla bir arada olabilirsiniz. Olaylara negatif bakmaya eğilimli olabileceğiniz bir gün. Özellikle öğle saatlerinden sonra, bugüne dek içinizde tuttuğunuz her şeyi ortaya dökebilirsiniz.

Maddi problemleri kafanıza takmaya başlayabilirsiniz. Biraz geriye bakıp, abarttığınız harcamalarınız varsa bunları dengelemek isteyeceksiniz. Kısıtlama yapmanız gereken bazı alanlar olabilir.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor ve gökyüzünde sert enerjilere sebep oluyor. Bir yandan sezgileriniz her zamankinden güçlü, diğer yandan bazı gerçeklerin farkında olsanız da değişime direniyorsunuz.

Yönetici gezegeniniz Jüpiter bugün retro hareketine başlıyor. Geriye dönük bazı sorgulamalar içine girebilirsiniz. İyimserliğinizi devreye sokun ve artık hayatınızda neleri değiştirebileceğinize odaklanın.

Arkadaşlık ilişkilerinizi tekrar gözden geçiriyor olabilirsiniz. Daima olgun davranan siz oluyorsunuz ama bu bazen zarar görmenize neden oluyor. Geçmişteki bazı konular tekrar gündeme gelebilir.

Mesleki anlamda değişim sürecindesiniz. İş değişikliği ya da mevcut işinizde yeni düzenlemeler olabilir. Eski hayatınızı bırakmaya hazır olup olmadığınızı sorguluyorsunuz. Ancak hayat sizi değişime zorlayacak.

Geleceğe dair yeni hayaller kurmaya başladınız. Çabaladığınız halde sonuç alamadığınız şeyleri geride bırakıp yeni hayaller kurmak sizi hem şifalandırıyor hem de umutlarınızı canlı tutuyor. Akışta kalırken değişime açık olun.

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