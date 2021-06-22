Aşk, kariyer, sağlık: 23 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 23 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 23 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 23 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
23 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Geleceğe dönük projelerinizle ilgili şanslı bir gündesiniz. Uzun süredir istediğiniz bir eğitim, yurt dışı bağlantılı bir iş gündeme gelebilir. Ancak öğleden sonra Ay’ın Merkür ile yapacağı sert açı ani karar vermemenizi hatırlatıyor.
BOĞA BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Yaraların şifalanacağı, evrenin karşılık vermek üzere adeta dileklerimizi beklediği bir gündeyiz. Bir süredir içinize attığınız konular ya da endişeleriniz varsa hepsine daha iyimser bir gözle bakabilirsiniz.
İKİZLER BURCU -23 HAZİRAN 2021
Jüpiter’in Güneş’le yapacağı güzel açı, ilişkiniz ya da evliliğiniz için adeta yeniden doğuşu müjdeliyor. Aşk dolu bir günün tadını çıkarabilirsiniz. İlişkiniz yoksa evrenden aşk dilemek için hiç durmayın.
YENGEÇ BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Sağlığınızla ilgili bazı konuların yoluna girmesi için harika bir gün. Yaptırmayı düşündüğünüz kontroller varsa negatif düşüncelere kapılmayıp gündeminize alabilirsiniz. Öğleden sonra iletişim kazalarına dikkat.
ASLAN BURCU - 23 HAZİRAN 2021
İkili ilişkiler açısından harika bir gündesiniz. Aşkınızı tazeleyebilir, ilişkiniz yoksa evrenden dilekte bulunabilirsiniz. Jüpiter burcunuzun yöneticisi olan Güneş’le olumlu açı yapıyor ve size şans getiriyor.
BAŞAK BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Ailevi sorunlarınız varsa çözüme ulaştırabileceğiniz bir gün. Bazı iletişim kazalarına karşı dikkatli olmanız dışında herhangi bir sorunla karşılaşmayabilirsiniz. Bir süredir gündemde olan meseleler çözülebilir.
TERAZİ BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Bir seyahat planlıyorsanız evren tam destekle sizinle. Planlamıyorsanız da gündeme alabilirsiniz. Normalde de kolay karar veremeyen birisiniz ama öğleden sonra Ay’ın Merkür’le yapacağı sert açı bunu biraz daha zorlaştırabilir.
AKREP BURCU -23 HAZİRAN 2021
Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte mali konularda sürüncemede kalan işlerinizi tamamlayabilir, planladığınız yatırımlar için harekete geçebilirsiniz. Kendinizi çok umutlu ve hevesli hissedebilirsiniz.
YAY BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti devam ederken, yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le yapacağı olumlu açıyla birlikte adeta günün şanslısı sizsiniz. Şansa ihtiyacım var dediğiniz her konuyla ilgili harekete geçmek için hiç durmayın.
OĞLAK BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Ay transiti sizi biraz zorlarken, bugün gökyüzü yumuşak açılarıyla hepimiz gibi sizi de sarmalıyor. Bu şanslı günde evrenden dileklerinizi dilemeyi unutmayın ve gerisini akışa bırakın.
KOVA BURCU -23 HAZİRAN 2021
Ait olduğunuz sosyal gruplar ya da arkadaş çevrenizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dargınlıklar sona erebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle buluşabilirsiniz.
BALIK BURCU - 23 HAZİRAN 2021
Gökyüzünün şifa ve şans dağıttığı bugün, özellikle mesleki konularda şans sizden yana. Eğer bir terfi ya da kariyeriniz için önemli bir gelişme söz konusu ise tam istediğiniz gibi sonuçlanabilir.
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