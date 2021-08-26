Aşk, kariyer, sağlık: 26 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
26 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 26 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 26 Ağustos 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Ağustos perşembe günlük burç yorumları...
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26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hedeflerinize ve projelerinize odaklısınız. Geleceğe dönük kararlar alabilir ve kendinize yeni yollar açabilirsiniz. Bazı iş anlaşmaları yapmanız mümkün.
BOĞA BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borç-alacak, sigorta, kredi, kredi kartı gibi konular gündeme gelebilir, bazı sözleşmeler yapabilirsiniz. Alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Kredi çekmeyi düşünüyorsanız uygun bir gün.
İKİZLER BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür, Plüton ile olumlu açı yapıyor. Arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla bir araya gelebilir, sosyal ortamlarda ön plana çıkabilirsiniz. Kendinizi ifade etme gücünüz yüksek.
YENGEÇ BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündemizde kariyerinizle bağlantılı konular var. Yeni bir iş sözleşmesine imza atabilir ya da bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Bunlar uzun vadede kariyerinizi sağlamlaştıracak adımlar olabilir.
ASLAN BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Bugünlerde yapacağınız bir anlaşma ya da sözleşmenin uzun vadede size fayda sağlama olasılığı yüksek. Fırsatları değerlendirin.
BAŞAK BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür, Plüton ile olumlu açı yapıyor. Miras, vergi, sigorta konularıyla ilgili sözleşme ya da anlaşmalara imza atmanız mümkün. Kararsız olduğunuz bir konuda karar verebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz ya da evliliğinizi sağlamlaştırabilecek enerjiler gökyüzüne hakim. İletişim kurmak için çok uygun bir gün, ifade gücünüz yüksek. Bugünlerde yapacağınız konuşmalar uzun vadede ilişkinize fayda sağlayabilir.
AKREP BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Plüton bugün Merkür’le olumlu açı yapıyor. İşlerinizle ilgili olarak yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması yapabilir ya da var olan işinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sezgilerinize de kulak vererek hareket edin.
YAY BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Jüpiter’in desteği altındasınız, ikili ilişkiler açısından güzel bir gün. Sağlıklı şekilde iletişim kurarak ilişkinizi sağlamlaştırabilir, hatta flört sürecini ilerletip ilişkiyi geleceğe taşıyabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle ilgili bazı konular gündeminizde olabilir. Ev-emlak alım satım ya da taşınma işleriniz varsa imza atmak, kontrat yapmak için çok uygun bir gün. Uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz.
KOVA BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimle ilgili konular gündeminizde olabilir. Başlamak istediğiniz bir eğitime karar verebilir, kayıt yaptırabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.
BALIK BURCU - 26 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminizde olabilir. Harcama ya da birikim kararları için doğru bir gün. Siz yine de sezgilerinizi de dinleyin. Uzun vadeli bir yatırım yapmanız bu dönemde daha akıllıca olabilir.
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