Aşk, kariyer, sağlık: 28 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
28 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 28 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 28 Ağustos 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ağustos cumartesi günlük burç yorumları...
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28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular gündeminizde. Ev, arsa, arazi alım-satım gibi konularla ilgili işleriniz varsa rahat bir akışınız var, almanız gereken kararlarda yöneticiniz Mars’ın desteği altındasınız, harekete geçebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Planlarınız, hedefleriniz ve hayalleriniz gündeminizde… Bugünlerde alacağınız kararlar sizi ileriye taşıyabilir. Dış görünümünüzde de değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borç-alacak, kredi, kredi kartı gibi konularla ilgili çözmeniz gereken sorunlar olabilir. İyi düşünerek adım atmanız önem taşıyor. Duygusal kararlar verebileceğiniz için dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş çevrenizle ya da sosyal ortamlara katılıp hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Yemekli davetler, etkinlikler için uygun günlerdesiniz. Dış görünüşünüzde de değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. İş ortamınıza biraz da dışarıdan bakıp, sizi ileriye taşıyacak kararlar alabilirsiniz. Harekete geçmek için gökyüzünde uygun enerjiler var.
BAŞAK BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyebilir, bir seyahat planlayabilirsiniz. Esas olarak kendinizi biraz sıkışmış hissediyorsunuz. Son zamanlarda üzerinize fazlaca iş yüklemiş olabilirsiniz, biraz dinlenmeye çalışın.
TERAZİ BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınız gibi konular gündeme gelebilir, bazı kararlar almanız gerekebilir. Kararsız kaldığınız konularda görüşlerine güvendiğiniz birine danışabilirsiniz.
AKREP BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğinize ya da ilişkinize odaklı olduğunuz günlerdesiniz. Fazla derin düşünüyor ve irdeliyor olabilirsiniz. Aşırı eleştirel olmadan ve karşı tarafla empati yaparak iletişim kurmaya çalışmanız sorunları çözebilir.
YAY BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Çok fazla çalışmak ve aynı ortamda kalmak sizi sıkıyor. Strese bağlı beslenme alışkanlıklarınız sağlığınıza zarar verebilir, dikkat.
OĞLAK BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkiler ve aşk gündeme geliyor. İlişkilerde tutarlılık ve kalıcılığa önem veriyorsunuz. İleriye dönük adımlar atma arzusundaysanız bunun için uygun günlerdesiniz. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz.
KOVA BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizi ilgilendiren durumlar ya da ev-arsa alım-satım gibi konular söz konusu olabilir. Ya da taşınmayı düşünebilirsiniz. Analitik zekanızı kullanarak uzun vadeli düşünmeye çalışın.
BALIK BURCU - 28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla görüşmek üzere planlar yapabilirsiniz. Birlikte kısa bir seyahate çıkmayı planlamanız da mümkün.
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