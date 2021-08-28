Aşk, kariyer, sağlık: 29 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
29 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 29 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 29 Ağustos 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ağustos pazar günlük burç yorumları...
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29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular gündeminizde. Ev, arsa, arazi alım-satım gibi konularla ilgili işleriniz varsa harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine akşam saatlerine kadar devam ediyor. Planlarınız, hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili motivasyonunuz yüksek. Bundan yararlanmak için düşüncelerinizi yazıya dökmek iyi olabilir.
İKİZLER BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu akşam Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor, yöneticiniz Merkür’ün desteği altındasınız. Özellikle akşam saatlerinde yeni plan ve projelerinizle ilgili aklınıza gelen fikirleri yazmanız iyi olabilir.
YENGEÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş çevrenizle ya da sosyal ortamlara katılıp haftanın son gününün tadını çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için uygun bir zaman dilimi.
ASLAN BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili olarak sizi ileriye taşıyacak yeni kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinden itibaren ise arkadaşlarınızla bir araya gelip sosyalleşmek, dışarı çıkıp eğlenmek isteyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz için bugün çıkıp yürüyüş yapmanız, evden biraz uzaklaşmanız iyi olabilir. Akşam saatlerinde işinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.
TERAZİ BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınız gibi konularla ilgilenmeniz, bazı kararlar almanız gerekebilir. Akşam saatlerinde ise yurt dışı bağlantılı işler ya da bir seyahat gündeme gelebilir.
AKREP BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğinize ya da ilişkinize odaklı olduğunuz günlerdesiniz. Pazar gününün tadını çıkarabilirsiniz. Yöneticiniz Plüton’un desteği altındasınız, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.
YAY BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Çalışmayı abartmış olabilirsiniz, bu da sizde gerilime neden olabilir. Sonradan sağlığınızı etkileyebileceği için biraz dinlenmeye çalışın.
OĞLAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gökyüzünde aşk enerjisi var. Hafta sonunun güzel enerjilerinden faydalanabilirsiniz, birlikte kaliteli zaman geçirmek için bir organizasyon yapabilirsiniz. Belirsizlikte kalan bir ilişkiniz varsa adımlar atılabilir.
KOVA BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle ilgili konular ya da ev-arsa alım-satım gibi konular söz konusu olabilir. Ya da evinizden taşınmayı düşünebilirsiniz. Analitik zekanızı kullanarak kararlarınızda uzun vadeli düşünmeye çalışın.
BALIK BURCU - 29 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Neptün’ün desteği altındasınız. Akşam saatlerinde ailenizle ilgili konular gündeminize geliyor
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