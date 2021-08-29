Aşk, kariyer, sağlık: 30 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
30 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 30 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 30 Ağustos 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ağustos pazartesi günlük burç yorumları...
- Hangi ay, hangi burç?
- Kova burcunda dolunay: Hangi burcu nasıl etkileyecek?
- Ağustos ayı burç yorumları
30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken eğitim, iletişim konuları gündeminize gelebilir. İlgi alanınız olan bir konuda almak istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. İş ve yaşam dengesini yeniden kurmaya ihtiyacınız var.
BOĞA BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminize geliyor. Gelir gider dengenizi sağlama yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemdeki harcama kararlarınız güzellik, estetik konularına yoğunlaşabilir.
İKİZLER BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor, yöneticiniz Merkür ise Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde ilişkilere yoğunlaşabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Flört enerjiniz yüksek.
YENGEÇ BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya kendinizi biraz içe dönük hissederek başlamış olabilirsiniz. Duygusal olarak boşlukta gibisiniz ancak bu geçici bir dönem. Önümüzdeki günler özellikle ilişkiler açısından güzel enerjiler taşıyor.
ASLAN BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk günü yoğun bir iş gündeminiz var. Sonrasında akşam saatlerinde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da bir etkinlik veya organizasyona katılabilirsiniz. Burada kariyerinizle ilgili yeni bağlantılar kurabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinize odaklanarak haftaya başlıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor. İş ilişkilerinizde daha uzlaşmacı, dengeli tutumlar söz konusu olacak. Yeni iş birlikleri kurulabilir.
TERAZİ BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla ilişki odaklı düşünebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Var olan ilişkinizde güzel bir iletişim sağlanabilir, romantizm artabilir.
AKREP BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Anlaşmazlıklar varsa uzlaşma zemini ve uyum sağlanabilir. Rahat bir akış söz konusu.
YAY BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinize odaklanıyorsunuz. İletişim problemleri çözülebilir, daha uyumlu ve dengede olabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlama olasılığınız yüksek, flört enerjiniz zirvede.
OĞLAK BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya birikmiş işlerinizle ilgili bir plan program yaparak başlayabilirsiniz. Rutin görev ve sorumluluklarınız odak noktanızda, ancak sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.
KOVA BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminize aşk geliyor; özellikle yalnız olan Kovaların hayatına yeni bir aşkın girme olasılığı yüksek. Flört ve romantizm dolu günler başlıyor. Problemli bir ilişkiniz varsa sorunları konuşarak çözebilirsiniz.
BALIK BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içerisinde söz konusu olan sıkıntılı durumlarla ilgili uzlaşma zemini sağlanabilir, dargınlar barışabilir. Bu süreçte özellikle konuşmaktan kaçındığınız konular varsa gündeme getirebilirsiniz.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Kova burcu erkeğini etkileme yolları
- Akrep burcu erkeğini etkileme yolları
- Aslan burcu erkeğini etkileme yolları
- Yay burcu erkeğini etkileme yolları
- İkizler burcu erkeğini etkileme yolları
- Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu
- Yengeç burcu erkeğini etkileme yolları
- Koç burcu erkeğini etkileme yolları
- Balık burcu erkeğini etkileme yolları
- Boğa burcu erkeğini etkileme yolları
- Oğlak burcu erkeğini etkileme yolları
- Başak burcu erkeğini etkileme yolları: 27 öneri
- Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç erkeği anlamanın 24 yolu
- Erkekler nasıl aşık edilir?