Aşk, kariyer, sağlık: 30 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 30 Ağustos 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ağustos pazartesi günlük burç yorumları...



30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken eğitim, iletişim konuları gündeminize gelebilir. İlgi alanınız olan bir konuda almak istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. İş ve yaşam dengesini yeniden kurmaya ihtiyacınız var.

BOĞA BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize geliyor. Gelir gider dengenizi sağlama yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Bu dönemdeki harcama kararlarınız güzellik, estetik konularına yoğunlaşabilir.

Ay bugün sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor, yöneticiniz Merkür ise Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde ilişkilere yoğunlaşabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Flört enerjiniz yüksek.

Haftaya kendinizi biraz içe dönük hissederek başlamış olabilirsiniz. Duygusal olarak boşlukta gibisiniz ancak bu geçici bir dönem. Önümüzdeki günler özellikle ilişkiler açısından güzel enerjiler taşıyor.

Haftanın ilk günü yoğun bir iş gündeminiz var. Sonrasında akşam saatlerinde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da bir etkinlik veya organizasyona katılabilirsiniz. Burada kariyerinizle ilgili yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 30 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize odaklanarak haftaya başlıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor. İş ilişkilerinizde daha uzlaşmacı, dengeli tutumlar söz konusu olacak. Yeni iş birlikleri kurulabilir.

Merkür bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla ilişki odaklı düşünebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Var olan ilişkinizde güzel bir iletişim sağlanabilir, romantizm artabilir.

Miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Anlaşmazlıklar varsa uzlaşma zemini ve uyum sağlanabilir. Rahat bir akış söz konusu.

Evliliğiniz ya da ilişkinize odaklanıyorsunuz. İletişim problemleri çözülebilir, daha uyumlu ve dengede olabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlama olasılığınız yüksek, flört enerjiniz zirvede.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya birikmiş işlerinizle ilgili bir plan program yaparak başlayabilirsiniz. Rutin görev ve sorumluluklarınız odak noktanızda, ancak sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminize aşk geliyor; özellikle yalnız olan Kovaların hayatına yeni bir aşkın girme olasılığı yüksek. Flört ve romantizm dolu günler başlıyor. Problemli bir ilişkiniz varsa sorunları konuşarak çözebilirsiniz.

Aile içerisinde söz konusu olan sıkıntılı durumlarla ilgili uzlaşma zemini sağlanabilir, dargınlar barışabilir. Bu süreçte özellikle konuşmaktan kaçındığınız konular varsa gündeme getirebilirsiniz.

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