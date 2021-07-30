Aşk, kariyer, sağlık: 31 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 31 Temmuz 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



31 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 31 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Mali konular gündeminize geliyor. Bazı yatırım planlarınız ya da satın alma düşünceleriniz olabilir. Bunlarla ilgili olarak harekete geçmek için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.

BOĞA BURCU - 31 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Plan ve projelerinizi gözden geçirip, bazılarını ön plana alabilirsiniz. Akşam saatleri sosyalleşme açısından keyifli. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Yöneticiniz Merkür, Ay ile olumsuz etkileşimde. Zihninizi biraz karışık hissedebilir, iç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Ancak yakın bir arkadaşınızla sohbet etmek size iyi gelebilir.

Bütün hafta çok çalıştıktan sonra bugün akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Diğer taraftan yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Alınganlık yapmamaya çalışın.

Kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Karşılacağınız bazı kişiler size yeni fikirler verebilir. Başta kafanız karışsa da bunlar uzun vadede sizin faydanıza olabilir. Akşam saatlerinde biraz eğlenmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 31 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Merkür, Ay Düğümleri ile olumlu etkileşimde. Hedeflerinizle ilgili aklınıza yeni fikirler gelebilir, çevrenizdeki kişilerin de desteğini alabilirsiniz.

İç dünyanızda yaşadığınız bazı krizler sonucunda kendinizle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Tanıdığınız ya da rehber olarak gördüğünüz bazı kişiler yeni farkındalıklar kazanmanızı sağlayabilir.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili bazı sorunlar su yüzüne çıkabilir. Zihninizde beliren olumsuz düşüncelere kapılmayıp, açıklıkla iletişim kurmayı deneyin. Akşam saatleri olumlu enerjiler taşıyor.

Bu hafta sonunu günlük rutinlerinizde düzenlemeler yapmaya ayırabilirsiniz. Sorumluluklarınız biraz ağır gelmiş olabilir, bazılarını bırakmayı düşünebilirsiniz. Akşam saatlerinde yeni bir flört gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte gündeminize ikili ilişkiler ve aşk geliyor. Özellikle akşam saatleri bir program yapıp dışarı çıkmak için keyifli. Ortak arkadaşlarınızla da bir araya gelebilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Fikir ayrılıkları ve tartışmalara müsait bir gün. Ancak aile büyüklerinin size aktaracağı fikirlere açık olun. Bunlar uzun vadede işinize yarayabilirler.

Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Size yeni fikirler verebilirler. Herkesin söylediğini kabul etme eğiliminiz var. O nedenle günün sonunda kendi kararlarınızı verdiğinize emin olun.

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