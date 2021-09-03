Aşk, kariyer, sağlık: 4 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 4 Eylül 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Eylül cumartesi günlük burç yorumları...



4 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 4 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuyla birlikte yakın ilişkileriniz gündeme geliyor. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilir, bir organizasyon planlayabilirsiniz. Biraz eğlenmeye ihtiyacınız var.

BOĞA BURCU - 4 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev alım-satım planlarınız ya da taşınma düşünceniz varsa girişimlerde bulunmak ya da sözleşme yapmak için uygun bir gündesiniz. Ailenizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar olabilir.

Hafta sonunun ilk gününde kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla bir organizasyon planlayabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kısa bir seyahat planı söz konusu olabilir.

Hafta sonuyla birlikte mali konular gündeminize geliyor. Birikim ya da harcama kararlarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, bununla ilgili bir bütçe ayırabilirsiniz.

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat ediyor. Hafta sonu boyunca kişisel plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. İstekleriniz ve beklentilerinizle ilgili olarak yeni kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 4 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz içedönük hissedebilirsiniz; okumak, yazmak ya da spiritüel çalışmalar yapmak için çok uygun bir gün. Hayatınızla ilgili geriye dönük sorgulamalar içine girebilirsiniz, ancak kendinize çok yüklenmeyin.

Arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda bir araya gelebilir ya da bir etkinlik planlayabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. İletişimin doğal akışında keyifli olacağı bir gün.

Kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecekten beklentilerinizi düşündüğünüzde şu anki koşullar size yeterli gelmeyebilir. Ancak değişim yapmaktan korktuğunuz alanlar olabilir.

Hukuksal konularda ya da resmi işlerle bağlantılı olarak önümüzdeki hafta uygulamaya geçmek üzere kararlar alabilirsiniz. Ancak doğru adımlar atmak için araştırmalarınızı iyi yaptığınızdan emin olun.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular gündeminize gelebilir. Bazı blokajlar söz konusu olabileceği için uzun vadeli sonuçlarla ilgili olarak acele etmeyin. Özellikle duygusal kararlar almayın, bu ileride krizler yaratabilir.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak her şeyin yolunda olduğunu hissedeceğiniz keyifli bir gün. Partnerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili ortak bir karara varabilirsiniz.

Rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken, günlük iş akışınızı kolaylaştıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili almanız gereken bir tedavi planına başlamak için de uygun bir gün.

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